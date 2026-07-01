Choć wakacyjne wyjazdy kojarzą się przede wszystkim z odpoczynkiem i relaksem, nie zawsze kończą się zgodnie z planem. Przekonała się o tym Sara Boruc, która w swoich mediach społecznościowych opowiedziała o problemach, z którymi mierzy się po zakończonym locie. Okazało się, że jej walizka nie dotarła na miejsce, a próby ustalenia, gdzie się znajduje, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Żona Artura Boruca postanowiła więc nagłośnić sprawę i zwrócić się bezpośrednio do przewoźnika.
Na relacji na InstaStories projektantka nie ukrywała zdenerwowania. Jak relacjonowała, aplikacja służąca do zgłaszania zagubionych bagaży nie potrafiła wskazać lokalizacji walizki, a kontakt z infolinią okazał się wyjątkowo utrudniony. Połączenia miały być przerywane jeszcze przed rozmową z konsultantem. W emocjonalnym wpisie oznaczyła linię lotniczą. "Gubią bagaże, aplikacja do zgłaszania zaginionego bagażu od wczoraj nie wie, gdzie mój bagaż się znajduje, a infolinia rozłącza się po minucie oczekiwania na połączenie z konsultantem. Jak i kiedy mogę się w takim razie dowiedzieć, gdzie jest mój bagaż i jakim cudem nadal tego nie wiecie?" - napisała wprost. Internauci szybko zaczęli komentować jej relację i dzielić się własnymi doświadczeniami z podróży lotniczych.
To nie pierwszy raz, gdy znana osoba publicznie zwraca uwagę na problemy związane z podróżą samolotem. Zagubione walizki, opóźnione loty i trudności z uzyskaniem pomocy od przewoźników od lat należą do najczęściej zgłaszanych problemów pasażerów. W ubiegłym roku podobne zastrzeżenia wobec tej samej linii lotniczej zgłaszała także Natasza Urbańska, choć w jej przypadku chodziło o warunki panujące na pokładzie samolotu. Sara Boruc liczy jednak przede wszystkim na szybkie odnalezienie swojej walizki i wyjaśnienie całej sytuacji. Na razie nie poinformowała, czy bagaż ostatecznie udało się odzyskać. Mieliście taką sytuację? ZOBACZ TEŻ: Marcin Prokop nadaje z samolotu, fani żartują: "A gdzie nogi?". Linie lotnicze od razu odpisały