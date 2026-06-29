Media huczą o transferze do USA, a tu takie zdjęcia Lewandowskich. Tak spędzają czas

W ostatnich dniach media coraz głośniej rozpisują się o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Według najnowszych doniesień, napastnik ma kontynuować karierę w amerykańskim Chicago Fire, a oficjalne ogłoszenie transferu ma nastąpić już wkrótce. Tymczasem piłkarz i jego żona Anna korzystają z rodzinnego urlopu w Turcji. Po raz drugi z rzędu wybrali Riwierę Turecką. Trenerka pokazała w mediach społecznościowych kadry z wakacji. Ujawniła, że rodzina zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu Regnum Carya w Antalyi. To miejsce znane jest z bogatej oferty skierowanej zarówno do par, jak i rodzin z dziećmi.
Na Lewandowskich czekały między innymi prywatna plaża, rozbudowane centrum spa, pole golfowe, osiem basenów - w tym również ze zjeżdżalniami, a także korty tenisowe i nowoczesna siłownia. W hotelu działa także dziesięć restauracji serwujących potrawy z różnych stron świata. Z relacji wynika, że Lewandowscy skorzystali między innymi z restauracji oferującej kuchnię japońską.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Na terenie obiektu funkcjonują animacje dla dzieci, dzięki czemu Klara i Laura również mogą aktywnie spędzać wakacyjny czas. Luksusowy pobyt wiąże się jednak z niemałym wydatkiem. Według dostępnych ofert tygodniowy pobyt czteroosobowej rodziny w apartamencie z opcją all inclusive kosztuje obecnie ponad 72 tysiące złotych. Oznacza to, że jedna noc w takim standardzie może kosztować około 12 tysięcy złotych. Nie wiadomo jednak, jak długo rodzina Lewandowskich pozostanie w Turcji. Zdjęcia z pobytu Lewandowskich w Turcji zobaczycie w naszej galerii:
Anna Lewandowska regularnie pokazuje fanom, jak wyglądają jej wakacyjne dni. Na co dzień trenerka słynie z bardzo zdrowego stylu życia i dbałości o zbilansowaną dietę. Tym razem postanowiła jednak zrobić niewielki wyjątek.
Po intensywnym treningu pozwoliła sobie na odrobinę kulinarnych przyjemności, o czym poinformowała swoich obserwatorów w mediach społecznościowych. "Powiem wam, że regularny trening na wakacjach daje to, że z czystym sumieniem mogę zgrzeszyć przy stole (choć raczej odżywiam się zdrowo na wakacjach, to wczoraj wjechała pizza, lody i drineczek)" - napisała.