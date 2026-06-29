Media huczą o transferze do USA, a tu takie zdjęcia Lewandowskich. Tak spędzają czas

W ostatnich dniach media coraz głośniej rozpisują się o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Według najnowszych doniesień, napastnik ma kontynuować karierę w amerykańskim Chicago Fire, a oficjalne ogłoszenie transferu ma nastąpić już wkrótce. Tymczasem piłkarz i jego żona Anna korzystają z rodzinnego urlopu w Turcji. Po raz drugi z rzędu wybrali Riwierę Turecką. Trenerka pokazała w mediach społecznościowych kadry z wakacji. Ujawniła, że rodzina zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu Regnum Carya w Antalyi. To miejsce znane jest z bogatej oferty skierowanej zarówno do par, jak i rodzin z dziećmi.

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Anna i Robert Lewandowscy wypoczywają w Turcji. Cena hotelu robi wrażenie

Na Lewandowskich czekały między innymi prywatna plaża, rozbudowane centrum spa, pole golfowe, osiem basenów - w tym również ze zjeżdżalniami, a także korty tenisowe i nowoczesna siłownia. W hotelu działa także dziesięć restauracji serwujących potrawy z różnych stron świata. Z relacji wynika, że Lewandowscy skorzystali między innymi z restauracji oferującej kuchnię japońską.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Na terenie obiektu funkcjonują animacje dla dzieci, dzięki czemu Klara i Laura również mogą aktywnie spędzać wakacyjny czas. Luksusowy pobyt wiąże się jednak z niemałym wydatkiem. Według dostępnych ofert tygodniowy pobyt czteroosobowej rodziny w apartamencie z opcją all inclusive kosztuje obecnie ponad 72 tysiące złotych. Oznacza to, że jedna noc w takim standardzie może kosztować około 12 tysięcy złotych. Nie wiadomo jednak, jak długo rodzina Lewandowskich pozostanie w Turcji. Zdjęcia z pobytu Lewandowskich w Turcji zobaczycie w naszej galerii:

Anna i Robert Lewandowscy wypoczywają w Turcji. Cena hotelu robi wrażenie Otwórz galerię

Anna Lewandowska zrobiła wyjątek na wakacjach. Pozwoliła sobie na małe przyjemności

Anna Lewandowska regularnie pokazuje fanom, jak wyglądają jej wakacyjne dni. Na co dzień trenerka słynie z bardzo zdrowego stylu życia i dbałości o zbilansowaną dietę. Tym razem postanowiła jednak zrobić niewielki wyjątek.

Po intensywnym treningu pozwoliła sobie na odrobinę kulinarnych przyjemności, o czym poinformowała swoich obserwatorów w mediach społecznościowych. "Powiem wam, że regularny trening na wakacjach daje to, że z czystym sumieniem mogę zgrzeszyć przy stole (choć raczej odżywiam się zdrowo na wakacjach, to wczoraj wjechała pizza, lody i drineczek)" - napisała.