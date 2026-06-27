Wenezuela pogrążona jest w żałobie po trzęsieniu ziemi, które w nocy z 24 na 25 czerwca nawiedziło okolice Caracas. Kataklizm przyczynił się do śmierci setek osób. Jedną z nich była żona wenezuelskiego piłkarza Hectora Bello. Kobieta starała się za wszelką cenę ochronić życie córki. Głos na temat katastrofy zabrała teraz Anna Lewandowska.
Andrea Bello zginęła pod murami zawalonego budynku, w którym mieszkała z całą rodziną. Kobieta do ostatnich chwil starała się ochronić życie swojej córki, osłaniając ją własnym ciałem. Dziewczynkę udało się uratować, ale niestety Andrea poniosła śmierć. Hector Bello pożegnał ukochaną w poruszającym poście na Instagramie. "Zawsze będziesz naszą bohaterką, mamusiu. Będę zawsze przypominał naszej córeczce, że byłaś wspaniała i bardzo ją kochałaś. Opowiem jej historię tego, jak ocaliłaś jej życie i poświęciłaś własne. Jaką byłaś odważną kobietą, nie opuściłaś jej do końca" - napisał piłkarz. Alana, córka Andrei i Hectora, obecnie znajduje się pod opieką lekarzy i cioci. "Moja córka i jej ciotka czują się dobrze, ale nie zostaną dziś wypisane - muszą pozostać w szpitalu. Bardzo dziękuję za słowa wsparcia" - przekazał Hector Bello. Dodajmy, że przez dwa dni trzęsień ziemi w okolicach Caracas zginęło około 920 osób, a tysiące zostało rannych. Wiele osób uważa się za zaginionych, a poszukiwania wciąż trwają.
Anna Lewandowska nie pozostała obojętna na tragedię, która dotknęła Wenezuelę. Żona Roberta Lewandowskiego wyznała, że bardzo poruszyło ją to, co się wydarzyło. W sieci opublikowała wpis w języku hiszpańskim. "W ciągu ostatnich kilku lat, mieszkając w Barcelonie, poznałam wielu wspaniałych ludzi z Ameryki Południowej, w tym wielu z Wenezueli. Coraz bardziej uświadamiam sobie, że wydarzenia w różnych częściach świata nie są już tylko nagłówkami. Za nimi kryją się twarze znanych mi osób, ich rodziny i ich historie. Chyba właśnie dlatego odczuwam wszystko o wiele głębiej. Dziś moje myśli są z nimi i ich rodzinami" - napisała Anna Lewandowska.