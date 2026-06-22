Anna i Robert Lewandowscy mają za sobą ciekawy weekend. W sobotę 20 czerwca gwiazdorska para pojawiła się na pokazie domu mody Dolce&Gabbana w Mediolanie. Tego samego dnia udali się wieczorem na miasto. Jak zrelacjonowała później w mediach społecznościowych Lewandowska, niedzielę spędzili za to w rodzinnym gronie nad jeziorem Como.

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Anna i Robert Lewandowscy nadają znad jeziora Como. Tak spędzili rodzinną niedzielę

Jak mogliśmy się dowiedzieć ze wpisów Lewandowskich w mediach społecznościowych, do Włoch udali się wraz z córkami: Klarą i Laurą. Choć dziewczynki nie wybrały się z rodzicami na wspominany pokaz mody, w niedzielę para postanowiła spędzić z nimi wyjątkowy czas. Rodzina wybrała się nad słynne jezioro Como, gdzie skorzystała z ładnej pogody i odpoczęła w malowniczym otoczeniu. Na udostępnionych przez Annę zdjęciach widzimy między innymi, że wybrali się w rejs łódką.

Lewandowscy postawili przy tym na wypoczynek w jednym z luksusowych obiektów nad jeziorem. Trenerka opublikowała kadry, na których można dostrzec połączony z jeziorem basen oraz miejsce do spożywania posiłków tuż nad brzegiem wody. Zdjęcia zobaczycie w galerii poniżej:

Lewandowscy nad jeziorem ComoOtwórz galerię

Lewandowscy olśnili na pokazie mody. Pozowali wraz ze znanym aktorem

Przypomnijmy, że pojawienie się pary na mediolańskim pokazie Dolce&Gabbana poruszyło media. To właśnie Lewandowscy przyciągali podczas wydarzenia najwięcej uwagi. Anna wybrała na tę okazję efektowną, półtransparentną suknię w kwiatowy wzór (wartą ponad 20 tys. złotych). Robert postawił z kolei na elegancki, stonowany look, w tym na koszulę bez rękawów. Małżonkowie siedzieli w pierwszym rzędzie na pokazie i prezentowali się wyjątkowo stylowo.

Internauci zwrócili również uwagę, iż tuż obok nich pojawił się znany m.in. z serii filmów "365 dni" Michele Morrone. Para spotkała się z włoskim aktorem także za kulisami, gdzie pozowali wspólnie do zdjęć. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Lewandowscy i Morrone w pierwszym rzędzie na pokazie Dolce&Gabbana. Styliści wydali werdykt".