Robert Lewandowski ostatnio zwrócił uwagę fanów nie tylko swoimi sportowymi osiągnięciami, ale także imponującym zakupem. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające luksusowy katamaran, który według branżowych źródeł należy do kapitana reprezentacji Polski. Jednostka została zauważona w Gdyni, a jej zdjęcia obiegły sieć.

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Robert Lewandowski kupił luksusowy jacht. Katamaran robi ogromne wrażenie

Anna i Robert Lewandowscy od lat należą do grona najbardziej rozpoznawalnych i najbogatszych polskich celebrytów. Ich popularność wykracza daleko poza granice kraju, a ogromne zasięgi w mediach społecznościowych przekładają się również na wysokie dochody. Pod koniec 2025 roku "Wprost" przekazał, że para zajęła siódme miejsce z majątkiem wynoszącym 796 mln zł. W ich kolekcji znajdują się ekskluzywne samochody, zegarki oraz inne kosztowne przedmioty. Tym razem uwagę przyciągnął nowy jacht piłkarza.

Jednostka została wyprodukowana przez gdańską stocznię Sunreef Yachts, z którą Lewandowski współpracuje jako ambasador marki. Tym samym dołączył do grona znanych sportowców związanych z firmą, wśród których znaleźli się wcześniej Rafael Nadal oraz Fernando Alonso.

Piłkarz zdecydował się na model 80 Sunreef Power NEXT. Katamaran oferuje około 366 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, dzięki czemu zalicza się do największych prywatnych jednostek tego typu. Na wyposażeniu znalazły się m.in. garaż na skuter wodny, platforma kąpielowa, liczne strefy relaksu oraz przestronny flybridge. Zdjęcia jachtu błyskawicznie znalazły się na TikToku i Instagramie. Zobaczycie je w naszej galerii:

Robert Lewandowski kupił luksusowy jacht. Katamaran robi ogromne wrażenie Otwórz galerię

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Producent nie ujawnił oficjalnej ceny jednostki, jednak według branżowych mediów koszt takiego spersonalizowanego katamaranu może wynosić około 33 mln zł. Nie jest jednak wykluczone, że dzięki współpracy ambasadorskiej z producentem Robert Lewandowski uzyskał korzystniejsze warunki zakupu. Szczegóły transakcji nie zostały dotąd podane do publicznej wiadomości.