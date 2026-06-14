Po znakomitym występie na kortach Rolanda Garrosa Maja Chwalińska postanowiła na chwilę zwolnić tempo i skupić się na regeneracji. Polska tenisistka, która zachwyciła kibiców swoją grą i dotarła aż do finału prestiżowego turnieju, wyjechała na zasłużony urlop. Zdjęciami z wyjazdu podzieliła się z fanami na Instagramie.

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Maja Chwalińska odpoczywa po sukcesie na finale Rolanda Garrosa. Zdjęcia z wakacji obiegły sieć

Jeszcze kilka dni temu sportsmenka dziękowała kibicom za wsparcie, jakie otrzymywała podczas ostatnich tygodni rywalizacji. "Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które otrzymywałam przez ostatnie tygodnie, oraz za tak ciepłe przyjęcie mnie w Polsce. Jestem niezwykle wdzięczna za każdą wiadomość i każde dobre słowo. Teraz czas na odpoczynek i regenerację. Do zobaczenia niebawem!'" - napisała w mediach społecznościowych.

Jak zapowiedziała, tak też zrobiła. 13 czerwca, w sobotę na jej profilu pojawiła się seria fotografii z wakacyjnego wyjazdu. Szczególną uwagę internautów zwróciło pierwsze zdjęcie, na którym Chwalińska pozuje w lekkiej białej sukience i sandałach. To zupełnie inny wizerunek niż ten, do którego przyzwyczaiła kibiców na tenisowych kortach.

Na kolejnych kadrach można zobaczyć, jak spędza wolny czas w towarzystwie bliskich osób. Nie zabrakło również ujęć pokazujących chwile relaksu przy krzyżówkach oraz lokalnych przysmakach. Choć tenisistka nie zdradziła miejsca swojego pobytu, wielu obserwatorów przypuszcza, że wybrała się do Grecji. Zdjęcia, o których mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Maja Chwalińska odpoczywa po sukcesie na finale Rolanda Garrosa. Zdjęcia z wakacji obiegły sieć Otwórz galerię

Maja Chwalińska pokazała wakacyjne kadry. Internauci zgodni: W pełni zasłużony odpoczynek

Pod postem Chwalińskiej szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy gratulowali jej sukcesu i życzyli udanego wypoczynku. "Morze, krzyżówki, dobre jedzenie, udanego odpoczynku!", "Odpoczywaj, ciężko na to zapracowałaś", "Wyczekiwane smakuje najlepiej. W pełni zasłużony odpoczynek", "Skromna, pracowita, z pięknym uśmiechem. Maju, tak trzymaj" - czytamy na Instagramie.