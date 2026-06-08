Wzruszona Chwalińska reaguje na gest Podsiadły. Tego się chyba nie spodziewała

Maja Chwalińska w spektakularny sposób zapisała się w historii polskiego sportu. Tenisistka szła jak burza na tegorocznym turnieju Roland-Garros i była niepowstrzymana aż do finału 6 czerwca. Choć Chwalińskiej nie udało się zwyciężyć w pojedynku z Mirrą Andriejewą, wciąż może mówić o ogromnym sukcesie. Wyczyn naszej tenisistki docenił Dawid Podsiadło, który w pewny momencie zwrócił się do publiczności podczas swojego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

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Maja Chwalińska reaguje na nagrania z koncertu Dawida Podsiadły

6 czerwca, w dniu finału French Open, rozpoczęła się stadionowa trasa Dawida Posiadły Obrotowy Tour 2026. Chorzowski stadion był wypełniony po brzegi. Posiadło, który jest wielkim fanem tenisa i bardzo wspiera Maję Chwalińską, obiecał tenisistce, że będzie hucznie świętował jej sukces. Podczas koncertu poprosił o wsparcie zgromadzoną na trybunach publiczność. - Znowu to robimy. Czeka nas wspaniały wieczór. Co za dzień, co za tydzień, szalony! Dla niektórych szalone trzy tygodnie. Chorzów, zróbcie wielki hałas dla Mai Chwalińskiej! - powiedział wokalista.

- Obiecałem Mai i obiecałem w telewizji, więc średnio się mogę z tego wycofać. Wiem, że może tego nie ustaliliśmy wcześniej, ale jeżeli mogę was prosić o głośne "Sto lat" dla Mai, za wszystko, co osiągnęła w tym turnieju i przez całą swoją karierę. Serdecznie was poproszę, wszyscy razem! - zwrócił się do widowni, która natychmiast zaczęła śpiewać.

Gest Dawida Posiadły i zgromadzonych na stadionie ludzi niezwykle poruszył Maję Chwalińską. Tenisistka udostępniła nagranie z koncertu na InstaStories. "Dziękuję, Chorzów! Dziękuję, Dawid!" - napisała pod nagraniem.

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Maja Chwalińska wyjawiła, na co chce przeznaczyć nagrodę

Sukces na French Open wiąże się też z dużym wynagrodzeniem. Jak wiadomo, łączna nagroda Mai Chwalińskiej to niemal sześć milionów złotych. Na co tenisistka zamierza przeznaczyć pieniądze? W rozmowie z reporterami po wygranej wyjawiła, że chce dzięki nim dalej się rozwijać. - Na pewno coś sobie kupię. Nie mam jednak na myśli niczego szczególnego. Będę chciała zainwestować w siebie i swój tenis - skomentowała sportsmenka.