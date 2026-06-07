Maja Chwalińska dołączyła do grona polskich finalistek turnieju wielkoszlemowego. W finale French Open 6 czerwca przegrała jednak niestety z Rosjanką Mirrą Andriejewą, która pokonała Polkę w dwóch setach 6:3 6:2. Zważając jednak na fakt, iż Chwalińska dotarła do ostatniego meczu turnieju, na jej konto trafiła spora nagroda. Sportsmenka wyznała, na co zamierza ją przeznaczyć.

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Maja Chwalińska się wygadała. Na to chce przeznaczyć sześć milionów z French Open

Jak wiadomo, łączna nagroda Chwalińskiej wyniesienie niecałe sześć milionów złotych. Tuż po finałowej rozgrywce, wyznała w rozmowie z reporterami, jak zamierza wydać te pieniądze. Okazuje się, że tenisistka chce postawić przede wszystkim na inwestycje w siebie. - Na pewno coś sobie kupię. Nie mam jednak na myśli niczego szczególnego. Będę chciała zainwestować w siebie i swój tenis - skomentowała sportsmenka.

Chwalińska dodała, że chce w tym zakresie skonsultować się z trenerem Maćkiem Ryszczukiem, by ustalić, jaki sprzęt treningowy zakupić. Na koniec podkreśliła również, iż zamierza udać się na wakacje, by porządnie odpocząć i się najeść. Kolejnym startem 24-latki będzie Wimbledon.

Tak ekspertka oceniła postawę Mai Chwalińskiej po finałowym meczu. "Pokora połączona z dumą"

Po finałowej rozgrywce Chwalińskiej, o ocenę jej zachowania i wizerunku poprosiliśmy ekspertkę ds. PR Martę Rodzik. Specjalistka zwróciła uwagę na konkretne aspekty. - Maja buduje wizerunek zawodniczki pracowitej, naturalnej i pozbawionej gwiazdorskich zachowań, dlatego najbardziej spójne z jej marką osobistą były szczere emocje, podziękowania dla sztabu, rodziny oraz kibiców. W komunikacji szczególnie dobrze odbierana jest pokora połączona z dumą z osiągniętego sukcesu - skomentowała Rodzik.

Ekspertka doceniła słowa wypowiedziane przez tenisistkę. - W przemowie z punktu widzenia PR ogromne znaczenie miało także okazanie szacunku rywalce. Wielcy mistrzowie są oceniani nie tylko przez pryzmat trofeów, ale również klasy. To właśnie takie gesty budują długofalowy kapitał wizerunkowy i sprawiają, że sportowiec zyskuje sympatię także poza kortem - dodała specjalistka.