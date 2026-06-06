Maja Chwalińska przeżywa najlepszy moment w swojej karierze. Polska tenisistka zachwyca podczas tegorocznego Roland Garros, gdzie dotarła aż do finału turnieju (niestety przegrała go z Mirrą Andriejewą). Jej świetna forma sprawiła, że zainteresowanie wzbudza nie tylko jej gra, ale także życie poza kortem.

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Maja Chwalińska przyciąga uwagę nie tylko wynikami. Kibice pytają o jej tatuaże

Jednym z tematów, które przyciągnęły uwagę kibiców i mediów, są tatuaże 24-letniej zawodniczki. Chwalińska ma kilka charakterystycznych wzorów, które można dostrzec podczas meczów. Na jej prawej dłoni znajdują się różne symbole, na lewej widnieje napis "Free", na nadgarstku natomiast można zauważyć kwiat, a na przedramieniu napis "Courage".

Temat tatuaży pojawił się również podczas konferencji prasowej po zwycięskim meczu z Dianą Sznajder. Jeden z dziennikarzy zapytał tenisistkę o znaczenie napisu "Free". Chwalińska nie zdecydowała się jednak ujawnić jego historii. - Zostawię to dla siebie. Możecie sobie dopowiedzieć - odparła.

Polka przyznała jednocześnie, że posiada więcej niż jeden tatuaż, a niektóre z nich nie są łatwo zauważalne. - Mam kilka tatuaży. Jeden jest naprawdę mały, więc nie jest zbyt widoczny - dodała. Jeden z tatuaży był schowany pod frotką na nadgarstku, jednak fotoreporterzy zdołali go dostrzec, gdy opaska lekko się przesunęła.

Maja Chwalińska przeszła przez trudne chwile. Rodzice opowiedzieli o depresji córki

Przed finałem Rolanda Garrosa rodzice Mai Chwalińskiej wystąpili w programie "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedzieli o drodze córki do sukcesu. Nie ukrywali dumy z osiągnięć tenisistki i podkreślali, jak wiele wysiłku kosztowało ją dotarcie do finału wielkoszlemowego turnieju.

W trakcie rozmowy pojawił się także temat depresji, z którą Chwalińska zmagała się kilka lat temu. W 2021 roku tenisistka zdecydowała się zawiesić karierę i otwarcie poinformowała o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. Jak przyznali jej rodzice, był to bardzo trudny czas dla całej rodziny. -Próbowaliśmy rozmawiać, wszyscy próbowali, ale depresja jest taką chorobą podstępną. To były ciężkie czasy, ale już, całe szczęście, mamy to za sobą. Nie życzę nikomu, żadnym rodzicom, żeby musieli przez to przechodzić - mówili rodzice tenisistki.