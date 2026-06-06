Maja Chwalińska stała się sportową sensacją, dochodząc do finału French Open jako kwalifikantka, a 6 czerwca wzięła udział w finale Roland Garros (niestety przegrała go z Mirrą Andriejewą). Zawodniczka nie ukrywała, że przed laty zmagała się z depresją. Urszula Radwańska, jedna z najlepszych, polskich tenisistek, plasując się najwyżej na 29. miejscu w rankingu WTA, docenia otwartość Chwalińskiej na trudne tematy.

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Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa. Urszula Radwańska poruszona jej historią

W 2021 roku Chwalińska zawiesiła karierę - wszystko przez zmagania z depresją. Od przyszłego tygodnia będzie jedną z najwyżej sklasyfikowanych tenisistek na świecie. Urszula Radwańska w rozmowie z Plejadą podkreśliła, że 24-latka jest dla niej inspiracją. - Maja jest dla mnie inspiracją. Myślę jednak, że w tym momencie jest inspiracją nie tylko dla sportowców, ale dla każdego - również dla osób spoza świata sportu. Bardzo cenię to, że otwarcie mówiła o depresji i nie bała się sięgnąć po pomoc w trudnym momencie swojego życia. To wymaga ogromnej odwagi - zaznaczyła.

Młodsza z sióstr Radwańskich uważa, że ważnym jest, iż więcej mówi się o sferze psychicznej w aspekcie sportu. - Cieszę się też, że czasy się zmieniają i że dziś ludzie coraz otwarciej mówią o zdrowiu psychicznym. Kiedy ja zaczynałam swoją przygodę w tourze kilkanaście lat temu, był to temat tabu. Bardzo rzadko się o tym rozmawiało, a jeszcze rzadziej mówiło publicznie. Dzisiaj świadomość tego, jak ogromną i kluczową rolę zdrowie psychiczne odgrywa nie tylko w sporcie, ale i w codziennym życiu, jest zdecydowanie większa. To bardzo ważna i potrzebna zmiana - przyznała.

Urszula Radwańska podkreśla, jak wielki sukces osiągnęła Maja Chwalińska

Tenisistka podkreśla wielki sukces Chwalińskiej. - Historia Mai pokazuje, że nawet po najtrudniejszych doświadczeniach można wrócić do walki o swoje marzenia. Wystarczy spojrzeć na to, gdzie jest dziś - finał Rolanda Garrosa to niewiarygodne osiągnięcie i dowód na jej determinację, siłę charakteru oraz konsekwencję - wymienia Radwańska.

Zawodniczka podziwia młodszą z koleżanek. - Jako aktywna tenisistka doskonale wiem, jak wymagający jest ten sport i jak wiele wyrzeczeń oraz trudnych chwil wiąże się z drogą na najwyższy poziom. Tym bardziej podziwiam Maję za to, jak poradziła sobie z przeciwnościami i wróciła silniejsza. Trzymam za nią mocno kciuki - skwitowała.

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