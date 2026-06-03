Maja Chwalińska jest obecnie jedną z najpopularniejszych polskich sportsmenek. Młoda tenisistka, jak burza pokonuje kolejne rywalki podczas aktualnie trwającego w Paryżu French Open. W środę 3 czerwca wygrała kolejny mecz z Rosjanką Anną Kalinską i po raz pierwszy awansowała do półfinału prestiżowej imprezy. Wiadomo przy tym, ile zdążyła już za sprawą turnieju zarobić.
Jak już wiadomo, za dotarcie do ćwierćfinału (dołączenie do grona najlepszej ósemki turnieju) Chwalińska zdążyła zarobić 470 tysięcy euro - czyli niemal dwa miliony złotych. Dzięki środowej wygranej i awansowi do półfinału, na jej konto trafi przy tym kolejne 280 tysięcy euro. Na ten moment Polka może więc liczyć na nagrodę w sięgającą 750 tysięcy euro - czyli ponad trzech milionów złotych.
W półfinale oraz finale stawka ta dodatkowo wzrośnie. Jeśli uda jej się awansować do finałowej rozgrywki, pokonując Dianę Sznajder (która wygrała w ćwierćfinałowym meczu z Aryną Sabalenką), otrzyma 1,4 miliona euro - czyli około 5,9 miliona złotych. Wygrana całego French Open przełoży się za to na wygraną rzędu 2,8 miliona euro - ponad 11 milionów złotych. Trzymamy więc za Maję kciuki!
Chwalińska jest prawdziwym fenomenem Rolanda Garrosa. Przed turniejem 24-letnia tenisistka nie pokonała jeszcze zawodniczek z pierwszej pięćdziesiątki rankingu WTA, a na ten moment, jak wiemy, wygrała już z trzema! Po środowym meczu sama nie kryła szoku. - Nie wiem co się dzieje - skomentowała Chwalińska w rozmowie z dziennikarzami.
Wyznała też, co zamierza zrobić przed dotychczas najważniejszym meczem w jej karierze - półfinałem French Open. - Wyśpię się, obejrzę coś na Netfliksie i będę gotowa - skomentowała młoda tenisistka. Przypomnijmy, że kolejny mecz Chwalińskiej jest zaplanowany już na czwartek 4 czerwca. Polka zmierzy się z Dianą Sznajder około godziny 16.30 na korcie Philippe'a Chatriera.