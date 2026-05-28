Anna Lewandowska pojawiła się na łamach hiszpańskiej edycji magazynu "Women's Health", gdzie udzieliła krótkiego wywiadu na temat swojej pracy, sportowej drogi oraz stylu życia. Celem rozmowy było zainspirowanie innych do aktywności i dbania o siebie.

Anna Lewandowska zdradziła sekret sukcesu. Wszystko zaczęło się od karate

W wywiadzie Lewandowska wróciła wspomnieniami do początków swojej sportowej kariery i treningów karate. "Dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy zostałam wielokrotną mistrzynią Polski i świata, co miało ogromny wpływ na to, kim jestem dzisiaj. Karate nauczyło mnie dyscypliny, konsekwencji, wytrwałości i siły psychicznej" - wyznała Lewandowska. Dziś jej aktywność sportowa nie kończy się jedynie na fitnessie. Jak przyznała, coraz większą rolę odgrywa w jej życiu również Hyrox.

Co ciekawe, w rozmowie trenerka została także zapytana o to, czy aktywność fizyczna jest dziś bardziej popularna niż kiedyś. Zdaniem Lewandowskiej - zdecydowanie tak. "Śledzę trendy i widzę, że coraz więcej osób chce spędzać wakacje aktywnie, co bardzo mnie cieszy. Widzę to również w mojej pracy z osobami, które trenuję w Edan Studios w Polsce, a także na obozach i imprezach" - wyjawiła.

Trenerka podkreśliła również, że tworząc EDAN Studios, chciała pokazać ludziom zupełnie nowe podejście do treningu. "Chcemy pokazać, że ruch może przybierać różne formy i odpowiadać na różne potrzeby. Odbiór studia przerósł nasze oczekiwania, za co jestem bardzo wdzięczna i dumna" - wyjaśniła.

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa. Trenerka zdradziła, że ma konkretne plany na przyszłość

Jak się okazuje, to dopiero początek ambitnych planów Lewandowskiej. W rozmowie z magazynem "Women's Health" trenerka zdradziła, że nie zamierza zwalniać tempa i już pracuje nad kolejnymi projektami na przyszłość. "Mam wiele planów i ambicji: wraz z zespołem szukamy nowych lokalizacji i partnerów, więc na pewno czeka nas jeszcze wiele nowych wyzwań" - podsumowała Lewandowska.