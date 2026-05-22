20 maja piłkarze FC Barcelony świętowali mistrzostwo na kolacji w Castelldefels. Na przyjęciu pojawili się m.in. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Uwagę zwróciła koszula bramkarza. Na materiale można było dostrzec wzór przypominający przypalenie żelazkiem. Szybko wyszło na jaw, że koszula Wojciecha Szczęsnego pochodziła od luksusowej marki Vetements. Na jednej ze stron ten designerski element ubioru męża Mariny kosztuje 743 euro, czyli około 3150 złotych. To jednak nie wszystko. Internauci rozpisują się także o zachowaniu bramkarza.

Wojciech Szczęsny zażartował z Roberta Lewandowskiego. Lawina komentarzy

Na oficjalnym profilu FC Barcelony na X pojawiło się nagranie z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w rolach głównych. Napastnik i bramkarz pozowali do zdjęć na ściance. Lewandowski zaszalał przed aparatem i prezentował różne pozy. Szczęsny postanowił zażartować z przyjaciela i odwzorował jego miny. "Tek pozostaje Tekiem [pseudonim Wojciecha Szczęsnego - przyp. red.]… nic nowego" - czytamy w opisie nagrania. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od kibiców. "Są świetni", "Uwielbiam jego poczucie humoru", "Nie można nie lubić Szczęsnego" - czytamy.

Wojciech Szczęsny pokazał romantyczne oblicze. Tak świętował dziesiątą rocznicę ślubu

21 maja Wojciech Szczęsny i Marina świętowali dziesiątą rocznicę ślubu. Z tej okazji polski bramkarz zamieścił w mediach społecznościowych kadr z uroczystości i zdobył się na czułe słowa. "Czasami, patrząc w jej oczy, zastanawiam się, gdzie ja bym dzisiaj bez niej był. Na szczęście nigdy nie poznam odpowiedzi na to pytanie" - czytamy. W dalszej części wpisu zwrócił się do ukochanej. "Dzisiaj niby zwykła data, rocznica jak każda inna, ale muszę przyznać, że jestem z nas wyjątkowo dumny! Dziękuję ci za każdy dzień, każdą wspólną chwilę. Za wspaniałe dzieci i życie razem. Dzięki tobie mam motywację, by budzić się rano i być lepszym człowiekiem" - dodał Wojciech Szczęsny w mediach społecznościowych.