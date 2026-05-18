Wieczór na Camp Nou na długo pozostanie w pamięci kibiców FC Barcelony. Robert Lewandowski oficjalnie pożegnał się z fanami katalońskiego klubu. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości piłkarz jeszcze długo pozostawał na murawie razem z rodziną i przyjaciółmi. Jak się okazało, wzruszenie wciąż nie opuszcza Anny Lewandowskiej.

Anna Lewandowska opublikowała poruszający wpis. "Kiedy dziś patrzę na Roberta..."

18 maja żona kapitana reprezentacji Polski opublikowała wzruszający wpis w mediach społecznościowych, któremu towarzyszyło emocjonalne nagranie z murawy stadionu. To właśnie tam dzień wcześniej rozegrały się wydarzenia, które na długo zapiszą się w historii światowego futbolu. "Nie wiem, czy słowa są w stanie naprawdę oddać to, co dziś czujemy. Barcelona dała nam więcej, niż mogliśmy sobie kiedykolwiek wyobrazić. Emocje, które pozostaną z nami na zawsze, niesamowici ludzie i wspomnienia, których nie da się opisać słowami" - zaczęła na Instagramie.

Następnie trenerka fitness opowiedziała również o tym, jak gra w FC Barcelonie wpłynęła na jej męża i jakie zmiany dostrzegła w nim na przestrzeni ostatnich lat.

Kiedy dziś patrzę na Roberta, nie widzę tylko jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Widzę człowieka, który każdego dnia oddawał się temu klubowi całe serce. Kogoś, kto nigdy nie zwalniał tempa, nigdy nie poprzestawał na tym, co osiągnął, i zainspirował miliony ludzi

- czytamy na Instagramie.

Anna Lewandowska podsumowała czas w Barcelonie. "Nie zegnamy się"

Na zakończenie Lewandowska zwróciła się bezpośrednio do ukochanego, a także wspomniała o Barcelonie, która dzięki grze Roberta przez ostatnie lata stała się dla ich rodziny prawdziwym domem. "Jestem z ciebie bardzo dumna! Dziękujemy Barcelonie za ten najpiękniejszy rozdział i za to, że sprawiła, że czuliśmy się tu jak w domu. Nie żegnamy się... tylko do zobaczenia wkrótce" - zapowiedziała trenerka.