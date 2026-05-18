Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę po czterech latach. W niedzielę, 17 maja, piłkarz zagrał ostatni mecz dla katalońskiego klubu. - To był wielki zaszczyt, by grać w tym klubie. Przeżyliśmy tutaj wielkie momenty przez te cztery lata. Czuję się dumny z tego, co tu zrobiliśmy - mówił do kibiców na Camp Nou sportowiec, nie kryjąc wzruszenia. Tego dnia Lewy mógł liczyć na wsparcie rodziny i znajomych. Na trybunach znaleźli się m.in. Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny o Lewandowskim: Arabia Saudyjska jest poniżej jego ambicji

Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną. To zrobił na stadionie Sebastian Karpiel-Bułecka

"Żegnamy. To były piękne cztery lata w FC Barcelonie. Dziękujemy" - napisali w mediach społecznościowych Krupińska i Karpiel-Bułecka. Opublikowali serię zdjęć z ostatniego meczu Lewandowskiego w Barcelonie. Jak wiemy, dziennikarka i lider Zakopower od lat przyjaźnią się z Lewandowskimi. Para postanowiła więc spotkać się ze sportowcem i jego żoną na murawie już po zakończeniu meczu. Na udostępnionym nagraniu widzimy, że Karpiel-Bułecka zdecydował się zaśpiewać wówczas dla kolegi jeden z najpopularniejszych utworów swojego zespołu - "Boso".

Rozbawiony całą sytuacją Lewandowski zdecydował się więc zdjąć buty. Na koniec filmiku widzimy też, jak piłkarz przytula muzyka. Internautom bardzo spodobał się sposób, w jaki znajomi zdecydowali pożegnać sportowca. "I tak jest najlepiej! Ważne, żeby dalej iść. Super impreza pożegnalna", "Ciekawe teraz, jaką kolejną parę butów założy nasz mistrz i dokąd one poprowadzą... Jesteście wszyscy cudowni! Wy i wasza przyjaźń", "I to jest dopiero pożegnanie! Wspaniała ekipa" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy.

Tak Anna Lewandowska zareagowała po ostatnim meczu męża w Barcelonie

Przypomnijmy, że Lewandowskiemu w tym ważnym dniu towarzyszyły również najbliższe mu osoby: żona Anna oraz córki Klara i Laura. Mecz oglądały z trybun i po jego zakończeniu także weszły na murawę. Lewandowska nie kryła wtedy emocji. Kamery uchwyciły, jak do jej oczu napłynęły łzy, gdy podeszła do ukochanego, by go przytulić. Piłkarz także był bardzo wzruszony. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Polały się łzy. Tak Lewandowska zachowała się po ostatnim meczu męża. Potem dodała krótki wpis".