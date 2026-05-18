W niedzielę, 17 maja, Robert Lewandowski rozegrał swój ostatni mecz w barwach FC Barcelony. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, aby iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja jest ukończona. Cztery sezony, trzy mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od moich pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" - poinformował wcześniej w mediach społecznościowych, ogłaszając, iż odchodzi z cenionego klubu. Podczas meczu, na stadionie Camp Nou doszło do poruszających scen z jego rodziną.

Robert Lewandowski rozstaje się z FC Barceloną. Anna Lewandowska nie kryła wzruszenia

- Dziękuję, że jesteście tu ze mną w tym trudnym momencie. Gdy przyjechałem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. Wasze przyjęcie mnie tutaj było niesamowite - zwrócił się do fanów po zakończeniu meczu Lewandowski. Przybyli na stadion kibice postanowili tłumnie pożegnać go, zakładając koszulki z numerem dziewięć. - To był wielki zaszczyt, by grać w tym klubie. Przeżyliśmy tutaj wielkie momenty przez te cztery lata. Czuję się dumny z tego, co tu zrobiliśmy. Dziś żegnam się z wami na tym stadionie. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję. Visca el Barca, niech żyje Katalonia - dodał piłkarz, nie kryjąc emocji.

Chwilę później na murawie pojawiła się również Anna Lewandowska z córkami sportowca, Klarą i Laurą. Kamery uchwyciły, jak gwiazda podchodzi ze łzami w oczach do męża i go przytula. Para zamieściła krótko po tym wpisy w mediach społecznościowych. Mogliśmy na nich zobaczyć pamiątkowe zdjęcie rodziny Lewandowskich oraz kadr, na którym Robert przytula żonę po raz ostatni na Camp Nou. "Dziękuję wam wszystkim. Niech żyje Barca" - napisała wzruszona Lewandowska w opisie do zdjęcia, dodając emotikon złamanego serca.

Polskie gwiazdy pożegnały Roberta Lewandowskiego. To oni udali się do Barcelony

Przypomnijmy, że w związku z ostatnim meczem Lewego do Barcelony wybrały się tłumy polskich gwiazd. Jak wiadomo, część z nich zna piłkarza oraz jego ukochaną prywatnie. Zdjęcia ze stadionu z poruszającymi wpisami udostępnili m.in. Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka, Barbara Kurdej-Szatan, Damian Michałowski oraz Olivier Janiak.