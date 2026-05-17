Robert Lewandowski to niekwestionowana legenda polskiej piłki nożnej. W 2022 roku napastnik zdecydował się podpisać kontrakt z FC Barceloną, gdzie spędził cztery lata. 16 maja zawodnik ogłosił, że to koniec jego przygody z katalońskim klubem. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, aby iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja jest ukończona. Cztery sezony, trzy mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od moich pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" - przekazał w oświadczeniu. Dzień później rozegrał ostatni mecz na Camp Nou. Na trybunach pojawiło się wiele polskich gwiazd.

Zespół Hansiego Flicka rozegrał przedostatni mecz w tym sezonie - choć już wcześniej FC Barcelona zapewniła sobie zwycięstwo w lidze. Na Camp Nou katalońska drużyna zmierzyła się z Real Betis. Nastąpiło wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Wiele gwiazd zdecydowało się udać do Barcelony, by ostatni raz zobaczyć polskiego napastnika w akcji. Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka opublikowali wspólne zdjęcie ze stadionu na Instagramie. "Żegnamy. To były piękne cztery lata" - napisała modelka. Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem również zdecydowali się na pójście na mecz. "Lewy! Idziemy płakać z Tobą! Wieeeeelkie BRAWA!" - przekazała aktorka.

Damian Michałowski, którego większość kojarzy z "Dzień dobry TVN", pokazał na Instagramie zdjęcie ze stadionu w Barcelonie. Udał się tam wraz z synem. "Last Dance na Camp Nou. Wszystkie oczy na kapitana Roberta" - czytamy w opisie postu dziennikarza. Olivier Janiak również gościł na stadionie, o czym dał znać obserwatorom poprzez nagranie z meczu na InstaStories. "Zawsze z @rl9" - napisał.

Anna i Robert Lewandowscy wyprowadzą się z Hiszpanii?

Już od dłuższego czasu spekulowano na temat odejścia Lewandowskiego z Barcelony. Ponownie mówi się o jego transferze do Arabii Saudyjskiej, a także do Stanów Zjednoczonych. W tej kwestii podnosi się również kwestię wyprowadzki z Hiszpanii. Według medialnych doniesień piłkarz sam miałby się przeprowadzić, a w tym czasie Anna Lewandowska z córkami zostałyby w Barcelonie. Przypominamy, że trenerka zdążyła już rozwinąć własne studio Edan Studios. Dzieci pary uczęszczają do szkoły w Hiszpanii. Możliwe, że Barcelona pozostanie rodzinną bazą Lewandowskich.