Wiosną 2023 roku media obiegła niezwykle smutna wiadomość o śmierci Kacpra Tekielego. Wspinacz podjął próbę wejścia na znajdujący się w Szwajcarii szczyt Jungfrau. Niestety, 17 maja zginął w lawinie podczas zejścia z góry. Miał 38 lat. Nagła śmierć Kacpra Tekielego była ogromnym wstrząsem dla środowiska wspinaczy, jednak niewątpliwie największym ciosem była dla jego bliskich. Trzy lata od tego tragicznego zdarzenia Justyna Kowalczyk zamieściła na Facebooku zdjęcie męża i upamiętniła go wyjątkowym cytatem.

Kacper Tekieli zginął trzy lata temu. Justyna Kowalczyk upamiętniła męża

Justyna Kowalczyk co jakiś czas pokazuje w mediach społecznościowych niepublikowane wcześniej zdjęcia męża. Zwykle wybiera kadry, które wykonano w górach, które tak kochał Kacper Tekieli. Nie inaczej było tym razem. W rocznicę jego śmierci Justyna Kowalczyk zamieściła ujęcie, na którym widać jej ukochanego spoglądającego na górski widok. "Trzy lata temu zginął Kacper. Zdjęcie z ulubionych piachów zostawię z cytatem ulubionego Witkacego: '...Więc tymczasem żegnam was - może na długo, a może na zawsze. Kto wie? Nie palcie, nie pijcie, nie zażywajcie kokainy - spróbujcie w razie czego peyotlu..'" - przekazała Justyna Kowalczyk w opisie.

Justyna Kowalczyk kultywuje pamięć o zmarłym mężu

Pogrzeb Kacpra Tekielego odbył się 30 maja 2023 w Gdańsku, rodzinnym mieście wspinacza. - Będziemy żyć tak, jak Kacper nas nauczył. Nauczył nas, że trzeba żyć, bo życie jest za krótkie, żeby się przejmować pierdołami. Będziemy zdobywać góry" - mówiła Justyna Kowalczyk podczas uroczystości.

Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli wzięli ślub we wrześniu 2020 roku. Rok później na świat przyszedł ich syn Hugo. Sportsmenka od najmłodszych lat zabiera chłopca w góry i stara się robić wszystko, aby również je pokochał. "W ostatnich dniach po niemieckich i austriackich kampingach grasował osobliwy duet. Przeszczęśliwy, bardzo ruchliwy chłopczyk i jego samotna, uśmiechająca się przez łzy mama" - pisała Justyna Kowalczyk pod jednym ze zdjęć na Instagramie w lipcu 2023 roku.

W tym roku Hugo towarzyszył mamie również podczas zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech, gdzie Justyna Kowalczyk pojawiła się w roli komentatorki. "Dzieciaczka mam skrojonego na swoje potrzeby. On jest cały szczęśliwy, że się pakujemy i znów gdzieś jedziemy" - przekazała z humorem w mediach społecznościowych.