Robert Lewandowski 16 maja opublikował na Instagramie poruszające nagranie, w którym podsumował swoją dotychczasową przygodę z FC Barceloną. W sieci od razu ruszyła lawina spekulacji o przyszłości piłkarza, a coraz częściej mówi się o możliwym transferze do Arabii Saudyjskiej, głównie do Al-Hilal. Emocje budzi jednak nie tylko sam kierunek wyjazdu, ale też doniesienia dotyczące życia prywatnego. Czy Lewy zamierza przeprowadzić się z całą rodziną?

Trwa dyskusja o tym, gdzie Robert Lewandowski mógłby kontynuować karierę po odejściu z Barcelony. W mediach przewijają się różne scenariusze - od Arabii Saudyjskiej po Stany Zjednoczone - ale na razie nic nie zostało oficjalnie potwierdzone. Coraz częściej pojawiają się jednak spekulacje, że ewentualny transfer mógłby oznaczać dla piłkarza życie na dwa kraje.

Według medialnych doniesień Robert miałby początkowo wyjechać sam, podczas gdy Anna Lewandowska z córkami zostałyby w Barcelonie. To właśnie tam rodzina zdążyła już mocno się zakorzenić - Anna rozwija swoje biznesy, między innymi Edan Studios, a dzieci uczęszczają do szkoły i funkcjonują w hiszpańskiej codzienności. Dlatego wiele osób uważa, że nawet jeśli Lewandowski zdecydowałby się na nowy klub, Barcelona nadal pozostałaby jego rodzinną bazą.

Robert Lewandowski bliżej Arabii niż USA? Ważny ma być komfort rodziny

Piłkarz ma analizować różne kierunki na dalszy etap kariery, a według medialnych doniesień coraz większe znaczenie mają kwestie rodzinne i codzienne funkcjonowanie. "Chociaż MLS i Chicago były atrakcyjną opcją dla napastnika i jego rodziny, otoczenie piłkarza uważa, że Arabia Saudyjska oferuje wygodniejsze warunki logistyczne i rodzinne. Bliskość Europy, znacznie krótsze loty (pięć godz. lotu w porównaniu z dziewięcioma godz. podróży do Chicago) oraz niewielka różnica czasu to elementy, które Lewandowski uważa za ważne, mając na uwadze swoje codzienne życie i utrzymanie stałego kontaktu z Europą" - czytamy w hiszpańskim "Sporcie", gdzie nie brakuje publikacji o obecnej sytuacji Lewego.