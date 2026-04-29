W 2023 roku Onet opublikował artykuł na temat znanej windsurferki i medalistki olimpijskiej Zofii N.-K. Według informacji zdobytych przez dziennikarzy portalu sportsmenka w sposób nielegalny miała wejść w posiadanie mieszkania w centrum Warszawy. Lokal należał wcześniej do jej ojca, który przed śmiercią miał rzekomo przepisać go na nią. Według prokuratury stan zdrowia mężczyzny w chwili przekazywania lokalu nie pozwalał na podjęcie takiej decyzji w świadomy sposób. Windsurferka usłyszała zarzut oszustwa na szkodę o znacznej wartości. Z kolei notariuszowi, który zajmował się całą sprawą, zarzucono niedopełnienie obowiązków służbowych. 29 kwietnia w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczął się wyczekiwany proces.

Zofia N.-K na ławie oskarżonych

Na wstępie warto podkreślić, że ani Zofia N.-K, ani notariusz nie przyznali się do zarzucanych im czynów. - Nie mam nic do ukrycia, a sprawa ma charakter rodzinny, w której zostałam pomówiona przez przyrodnie rodzeństwo i rodzoną siostrę. Na tym etapie postępowania nie mogę nic więcej napisać - informowała jakiś czas temu sportsmenka.

Jak czytamy na stronie Onetu, 29 kwietnia na ławie oskarżonych, obok medalistki olimpijskiej, zasiadł także wspominany wyżej notariusz. Już na początku obrońca sportsmenki wystąpił o wyłączenie jawności rozprawy, tłumacząc, że sprawa dotyczy kwestii rodzinnych i prywatnych. Po przerwie sędzia prowadząca rozprawę zdecydowała o utajnieniu procesu. Szczegóły nie są na razie znane.

Zofia N.-K usłyszała zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 286. Co jej za to grozi?

Akt oskarżenia przeciwko Zofii N.-K skierowano do sądu 29 kwietnia 2024 roku. "Sprawa dotyczy wyzyskania nieświadomości osoby dokonującej darowizny mieszkania. W tej sprawie przedstawiono pani Zofii N.-K. zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 294 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest oszustwa na szkodę o znacznej wartości. Czyn ten zagrożony jest karą do dziesięciu lat pozbawienia wolności" - informował wówczas prok. Norbert Woliński.