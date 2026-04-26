W akcję Łatwoganga włączyło się wiele znanych osób ze świata show-biznesu i mediów. W ostatnich dniach na transmisjach na żywo pojawili się m.in. Julia Wieniawa, Martyna Wojciechowska, Katarzyna Nosowska oraz Cezary Pazura, zachęcając widzów do wsparcia inicjatywy. Zbiórka influencera błyskawicznie rozgrzała internet do czerwoności, wywołując ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych i przyciągając miliony internautów przed ekrany. Swoje wsparcie wyraziła także Iga Świątek. Polska tenisistka wpłaciła do wirtualnej puszki zawrotną kwotę.

Iga Świątek wsparła akcję Łatwoganga. "To, co robicie, jest niesamowite"

- To, co się wydarzyło w ramach akcji Cancer Fighters, jest naprawdę niebywałe, bo pokazuje prawdziwą solidarność i to, jak ogromny wpływ możemy mieć, gdy robimy rzeczy razem - zaczęła na najnowszym nagraniu Iga Świątek. Tenisistka przekazała na zbiórkę 100 tys. złotych i dwa bilety na swój mecz na Wimbledonie.

Iga wyraziła również chęć spotkania się z podopiecznymi fundacji. - Prawdopodobnie online, bo jestem teraz dość często na wyjazdach, ale chciałam przekazać podziękowanie za to, jak inspirujecie ludzi, bo to wy toczycie prawdziwe walki i [rozgrywacie - przyp. red.] prawdziwe mecze. Więc naprawdę trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że jak najwięcej osób wesprze akcję i fundację, bo naprawdę to, co robicie, jest niesamowite - zakończyła. Jej gest zrobił na internautach ogromne wrażenie. "Brawo Iga", "Jesteś wspaniała", "Na ciebie zawsze można liczyć" - czytamy w komentarzach.

Gwiazdy angażują się w akcję Łatwoganga

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów akcji jest golenie głów przez znane osoby. Do tej pory zrobiło to 89 osób, m.in. Blanka Lipińska, Maffashion, Kevin Mglej, Edyta Pazura i Katarzyna Nosowska. 26 kwietnia w "halo tu polsat" strzyżeniu poddał się także Maciej Kurzajewski. - W ramach wsparcia dla akcji Łatwoganga i Cancer Fighters. To jest najmodniejsza fryzura tej wiosny i tego lata. Warto robić takie rzeczy, żeby zachęcić innych do pomagania - mówił prezenter.