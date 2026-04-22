Anna Lewandowska jest jedną z najpopularniejszych w Polsce trenerek. Żona Roberta Lewandowskiego już od kilku lat organizuje przy tym różnego rodzaju wydarzenia sportowe - w tym obozy treningowe. Jak mogliśmy się dowiedzieć z najnowszych wpisów Lewej w sieci, już pod koniec maja odbędzie się kolejny taki wyjazd. Gwiazda podzieliła się szczegółami.

Anna Lewandowska zaprasza na obóz na Ibizie. Tyle kosztują cztery dni z trenerką

"W tym sezonie, wejdź w coś bardziej wyrafinowanego. Trzy noce Kick the Barre Retreat w Nobu Hotel Ibiza Bay, pod kierownictwem Anny Lewandowskiej, trzykrotnego mistrza świata w karate i założycielki Edan Studios" - możemy przeczytać w poście promującym obóz. Dowiadujemy się z niego, że w planie odbywającego się w luksusowym hotelu wydarzenia, oprócz intensywnych treningów z gwiazdą, wchodzi także m.in.: "holistyczna regeneracja" - w tym zabiegi w spa, zwiedzanie wyspy z przewodnikiem oraz ekskluzywna gastronomia.

Obóz odbędzie się w dniach od 31 maja do 3 czerwca, a liczba miejsc jest ograniczona. Jego ceny są przy tym zróżnicowane w zależności od rodzaju pokoju. Za lokum dwuosobowe kwota sięga "od głowy" 2250 euro - około 9,5 tysiąca złotych. Pokój jednoosobowy jest za to warty 3050 euro - prawie 13 tysięcy złotych. Przeglądając ofertę hotelu Nobu na Ibizie dowiadujemy się, że średnia cena za noc wynosi w normalnej ofercie około 2300 złotych za dwie osoby.

To nie pierwszy taki obóz w ofercie Anny Lewandowskiej. Tyle trzeba było zapłacić za treningi w Turcji

Przypomnijmy, że wydarzenia "Camp by Ann" weszły już do stałej oferty Lewandowskiej dla jej obserwatorek i wszystkich chętnych. W 2025 roku podobny obóz, do tego który odbędzie się niebawem na Ibizie, miał również miejsce w Turcji - a dokładniej w luksusowym hotelu w okolicach Antalyi. W jego planie także zawarto m.in. tabaty, karate cardio, kick the barre oraz naukę bachaty i kolację integracyjną. Cena wydarzenia w Turcji sięgnęła wówczas 3,3 tys. euro - około 14 tys. złotych, i nie obejmowała biletów lotniczych.