10 kwietnia media obiegła wiadomość o śmierci trenera piłki nożnej Jacka Magiery. Informację jako pierwsze podało Radio Wrocław. Redakcja przekazała, że polski szkoleniowiec zasłabł w piątkowy poranek podczas treningu biegowego. Magiera trafił do szpitala. Pomimo długiej akcji reanimacyjnej, nie udało się go uratować. Na 16 kwietnia zaplanowany jest pogrzeb 49-latka. Dwa dni przed ceremonią brat szkoleniowca, Marek Magiera, opublikował wpis.

Zobacz wideo Robert Lewandowski zaskoczył Igę Świątek. "Nie zdawała sobie sprawy"

Żona Jacka Magiery zwróciła się do żałobników

"Szanowni! W czwartek pożegnamy Jacka. Bardzo proszę o zapoznanie się z prośbą Madzi" - zaczął Marek Magiera we wpisie zamieszczonym na platformie X. W dalszej części zacytował słowa swojej szwagierki. "W imieniu naszej rodziny bardzo proszę, nie przynoście kwiatów, zamawiajcie, proszę, msze za Jacusia oraz siłę dla najbliższych" - czytamy. Na końcu Marek Magiera podziękował wszystkim za okazane wsparcie.

Pogrzeb Jacka Magiery rozpocznie się 16 kwietnia o godz. 12. Najpierw zostanie odprawiona msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Pozostała część uroczystości odbędzie się na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

Sportowcy żegnają Jacka Magierę. Wpis zamieścił również Karol Nawrocki

Od kilku dni w sieci pojawiają się wpisy upamiętniające słynnego szkoleniowca. Śmierć Magiery wstrząsnęła zarówno kibicami, jak i sportowcami, którzy mieli okazję z nim współpracować. "Trenerze, nie tak miało być… Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych" - napisał na platformie X Robert Lewandowski. Piłkarz do wpisu dołączył czarno-białe zdjęcie z Magierą.

Kilka słów w mediach społecznościowych zamieścił również Jakub Rzeźniczak. "Żegnaj, Jacek, przyjacielu, trenerze, mentorze. Brakuje mi słów, by opisać smutek… Tak dobry człowiek. Życie nie jest sprawiedliwe... Wyrazy współczucia dla rodziny i wszystkich bliskich" - czytamy. Śmierć szkoleniowca zasmuciła także Karola Nawrockiego. "Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci trenera Jacka Magiery. Żegnaj, Polska Ci dziękuje" - napisał prezydent.