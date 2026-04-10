Informację na temat śmierci Jacka Magiery jako pierwsze podało Radio Wrocław. Redakcja przekazała, że polski szkoleniowiec zasłabł w piątkowy poranek podczas treningu biegowego. Niedługo później w mediach pojawiło się potwierdzenie ze strony Polskiego Związki Piłki Nożnej. "Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia" - czytamy. Magiera cieszył się ogromną sympatią zarówno wśród zawodników, jak i wśród kibiców. Pod jego ostatnim wpisem zaroiło się od komentarzy.

REKLAMA

Jacek Magiera nie żyje. Ostatnie zdjęcie poruszyło internautów

"Gala 'Piłki Nożnej' 2026 i… spotkanie po latach - połowa składu Mistrzów Polski 2002" - czytamy w ostatnim wpisie Magiery z 25 stycznia. Na zdjęciu widzimy Jacka Zielińskiego, Marka Jóźwiaka, Aleksandara Vukovica oraz Tomasza Kiełbowicza i Jacka Magierę. Cała piątka grała razem w Legii Warszawa w 2002 roku, kiedy klub sięgał po tytuł mistrza kraju. "Mistrzowska ekipa", "Ale cudowny skład" - pisali wówczas internauci.

Dziś zasmuceni kibice wrócili do tego pamiątkowego zdjęcia. Pod postem pojawiło się mnóstwo nowych komentarzy. "Okropna strata", "Spoczywaj w pokoju, trenerze. Dziękuję za cudowne chwile w Legii Warszawa", "Spoczywaj w pokoju, legendo", "Zdecydowanie za wcześnie, trenerze" - czytamy.

Zeszłoroczny wpis Jacka Magiery daje do myślenia. "Wszystko ma swój czas"

23 czerwca 2025 roku Jacek Magiera zamieścił zdjęcie z rodzinnych wakacji. Trener podzielił się wtedy swoimi przemyśleniami na temat upływającego czasu. "Mała rzecz, którą zrobisz, jest więcej warta niż te wielkie, które planujesz. Czasu nie można zamrozić, odłożyć, pożyczyć. Niczego nie można przyspieszyć ani opóźnić. Można go jednak zmarnować, stracić, pozwolić, by ktoś - coś - go zabrał. Można go też świetnie zagospodarować i docenić każdą chwilę. Wszystko ma swój czas, czas sadzenia i czas zbierania, czas smutku i czas śmiechu, czas milczenia i czas mówienia, czas pracy i czas odpoczynku, czas" - pisał.