Andrzej Wrona doznał kontuzji. Ujawnił diagnozę

Andrzej Wrona przebywa na siatkarskiej emeryturze. - Nie mam prawa nie być syty i zadowolony. Jestem wdzięczny, że było mi dane to wszystko przeżyć. Oczywiście brakuje mi jakiegoś medalu, choćby Ligi Mistrzów, Pucharu Polski w Warszawie, czy złota mistrzostw kraju, które mi się marzyło w moim rodzinnym mieście. Nie zmienia to jednak faktu, że było mi dane przeżyć tyle niesamowitych chwil, poznać tylu ludzi... Wiele zawdzięczam siatkówce - komentował w 2025 roku dla TVP Sport. Mimo zakończenia kariery w jego życiu nie brakuje aktywności fizycznej.

Andrzej Wrona opublikował na InstaStories zdjęcie zaczerwienionego oka. W opisie kadru wyjaśnił, co się wydarzyło. "Z ciekawostek: wczoraj na padlu sam się kontuzjowałem i odbiłem sobie piłkę dosyć mocno w sam środek otwartej gałki ocznej. Musiałem odczekać godzinę, żeby móc prowadzić samochód. Dziś czeka mnie wizyta u okulisty" - napisał. Niedługo później były siatkarz podzielił się diagnozą, jaką usłyszał. - Żeby było śmiesznie, mam obrzęk siatkówki, dwa tygodnie bez sportu, świetnie - powiedział Andrzej Wrona na InstaStories.

Wielkimi krokami zbliża się premiera polskiej edycji programu "Love Is Blind". Andrzej Wrona i Zofia Zborowska będą gospodarzami formatu. Aktorka i były siatkarz opowiedzieli w wywiadzie dla "Glamour" o tym, czego mogą spodziewać się widzowie programu. - Na pewno dużo fajnych i ciekawych uczestników i wątków. Na pewno będzie, będzie się dużo działo - komentowała Zofia Zborowska.

Wspomnieli także o tym, na co przymykają oko w swoim związku. - Ja mogę powiedzieć, na co Andrzej przymyka oko, według mnie. Na przykład na to, że jestem zazdrosna. (...) : On cały czas ma lekko przymrużone oko, mam wrażenie - mówiła aktorka. - Nie mam na to czasu, bo jak tylko przymknę oko, Zosia od razu coś ode mnie chce i muszę je otworzyć - skwitował były sportowiec.