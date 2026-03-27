Robert Lewandowski znów udowodnił swoją klasę, prowadząc reprezentację Polski do zwycięstwa 2:1 nad Albanią w półfinale baraży do mistrzostw świata. Spotkanie dostarczyło ogromnych emocji, a kapitan kadry wpisał się na listę strzelców, odwracając losy meczu. Po wygranym meczu Lewy mógł nacieszyć się chwilami z najbliższymi. O tych kadrach mówią wszyscy.

Anna Lewandowska uchwyciła wyjątkowe momenty po zwycięstwie. Klara z Laurą rosną jak na drożdżach

Najpierw Lewa zameldowała się na stadionie z córkami, w oczekiwaniu na rozpoczęcie gry. Rodzina Lewandowskiego zawsze kibicuje mu w jego rozgrywkach. Następnie Lewandowska pokazała stylizację wieczoru, co jest już znanym zwyczajem przed meczem i oczywiście potem skupiła się na grze. Po opadnięciu boiskowych emocji Lewy mógł w końcu celebrować cenne zwycięstwo w najbliższym gronie. Anna Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowe ujęcia z warszawskiego stadionu, pokazując bardziej prywatną stronę tego wieczoru. Na jednym ze zdjęć małżonkowie obejmują się z czułością, wyraźnie wzruszeni i szczęśliwi po wymagającym spotkaniu.

Na kolejnych kadrach widać już całą rodzinę. Zakochani rodzice dzielą się pocałunkiem, a Robert Lewandowski trzyma na rękach młodszą córkę. Tuż obok stoi Klara, ubrana w czarny, sportowy zestaw.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski z falą komentarzy. Co za poruszenie

Pod postem pary nie brakuje poruszających komentarzy - wielu fanów zaczęło składać gratulacje Lewandowskiemu i chwalić za grę. Kwestia wzruszającego kadru z rodziną również nie umknęła uwadze komentujących, co możemy przeczytać pod wpisem.

"Legenda i najlepszy piłkarz w historii Polski!", "Najfajniejsza parka na świecie", "Bramki dają radość… ale to oni dają wszystko. Rodzina = największe zwycięstwo", "Cudne te wasze córeczki!", "Klara to cały tata. Fajna rodzinka" - czytamy komentarze pod postem znanej pary.