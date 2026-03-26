26 marca o godzinie 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie rozpoczął się długo wyczekiwany mecz Polska - Albania. Półfinałowy baraż to przedostatni krok naszej reprezentacji do awansu na tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. - To najważniejszy mecz. Chyba wiadomo, z jakich względów. Te spotkania, które przeżyłem z reprezentacją no to jednak mecze eliminacyjne, gdzie zawsze coś tam przy jakimś potknięciu nadrobić. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Tu jest gra o wszystko - mówił na konferencji prasowej Jan Urban. Na meczu pojawiło się wiele znanych gwiazd. Naszych piłkarzy z trybun dopingowała także Anna Lewandowska. Trenerka fitness zabrała ze sobą również córki.

Anna Lewandowska na meczu Polska-Albania

Obecność Lewandowskiej na trybunach okazała się sporym zaskoczeniem. Zaledwie pół godziny przed meczem influencerka wrzuciła krótkie nagranie z samolotu. Wiele osób pomyślało, że ma inne zobowiązania. Wygląda jednak na to, że wideo zostało wrzucone z drobnym opóźnieniem i Lewandowska w tym czasie leciała już do Polski. Kamera stadionowa uchwyciła, jak trenerka fitness śpiewała hymn razem ze swoimi córkami.

Chwilę później na jej profilu pojawiły się dwa ujęcia z trybun. Na pierwszym z nich widzimy wystrojoną Lewandowską, która tym razem postawiła na klasyczną, czarną stylizację w nowoczesnym wydaniu. Miała na sobie dopasowany czarny top z wysokim kołnierzem, do którego dobrała krótką kurtkę o prostym kroju. Całość uzupełniły efektowne, czarne spodnie z szerokimi nogawkami i stylowa torebka. Na drugim ujęciu zapozowała ze swoimi córkami - Klarą i Laurą. Oba ujęcia znajdziecie w naszej galerii.

