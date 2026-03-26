Już 26 marca o godzinie 20.45 polscy piłkarze rozpoczną walkę o awans na mistrzostwa świata. Nasza reprezentacja zmierzy się z Albanią. - Albania zawsze jest niewygodnym przeciwnikiem, ale gramy u siebie i mam nadzieję, że będziemy kontrolować przebieg spotkania, narzucimy własne tempo i nie pozwolimy im rozwinąć skrzydeł. Mamy szacunek do Albanii, mecze wyjazdowe zawsze były ciężkie, a te u siebie też nie były łatwe, nawet jeśli wynik był korzystny - mówił o rozgrywce Lewandowski podczas konferencji prasowej. Przed meczem Monika Olejnik spotkała się z niektórymi piłkarzami.

Dziennikarka stworzyła "Manifest Moniki", którego celem jest walka z hejtem. W ramach projektu publikuje nagrania z udziałem znanych osób, a tym razem zaprosiła do akcji reprezentantów Polski w piłce nożnej. W krótkim filmie wystąpili: Karol Świderski, Bartosz Bereszyński, Bartosz Slisz, Oskar Pietuszewski Jakub Kamiński oraz Filip Rózga. Dołączył do nich także dyrektor techniczny reprezentacji Adrian Mierzejewski. - Każdy gest przeciwko przemocy ma sens. Na całym świecie ma sens. Do mojego manifestu zaprosiłam piłkarzy reprezentacji Polski - powiedziała na nagraniu Monika Olejnik. Wszyscy zwrócili się do internautów. - W każdej chwili w dzień, w każdej chwili w nocy, stop hejt, stop przemocy - usłyszeliśmy.

W opisie nagrania Olejnik wspomniała o swojej inicjatywie. Podziękowała piłkarzom za udział w manifeście. "Dziękuję. Każdy gest przeciwko przemocy na całym świecie ma sens! Pokażcie nam, jak trenujecie, a nie jak hejtujecie. W naszej codzienności - kultura, sport i szacunek mają większą siłę od agresji. Razem jesteśmy silniejsi, a nasz głos jest coraz bardziej donośny" - napisała dziennikarka. Zachęciła innych do dołączenia do akcji. "Czekam na wasze nagrania mojego 'Manifestu Moniki'. Bardzo proszę - protestujmy razem przeciwko agresji na całym świecie, przeciwko przemocy, przeciwko nienawiści" - napisała w mediach społecznościowych.

Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Piękna inicjatywa", "Super", "Pięknie. Wspaniale. Świetna inicjatywa. Serdecznie pozdrawiam", "Brawa dla nich" - czytamy na instagramowym profilu Moniki Olejnik.