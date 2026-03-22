Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez od lat tworzą szczęśliwy związek. Para cieszy się w sieci ogromną popularnością. Nic więc dziwnego, że nowy wpis, w którym zakochani pochwalili się kadrami z romantycznego wypadu, wywołał niemałe poruszenie. Na jednym ze zdjęć widać splecione ręce zakochanych. Uwagę internautów przykuły takie same zegarki na ich nadgarstkach. Zagraniczne media już rozpisują się na temat gigantycznej sumy, którą piłkarz i modelka musieli wydać na bajeranckie dodatki. O jakiej kwocie mowa?

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez sprawili sobie stylowe prezenty. Internauci pieją z zachwytu

Jak donosi portal Pulse Sports Nigeria zdjęcie, na którym widać splecione dłonie pary, zostało wykonane w ultrarzadkim Bugatti o wartości prawie 12 mln dolarów. Na nadgarstku Georginy błyszczał oszałamiający zegarek Patek Philippe Haute Joaillerie Nautilus Flyback Chronograph z białego złota z pełnym diamentowym cyferblatem, wyceniany na zawrotną kwotę 788 tys. dolarów. Ronaldo dopasował się do niej zegarkiem z tej samej firmy o wartości 720 tys. dolarów. Jakby tego było mało, Georgina włożyła na palec pierścionek zaręczynowy warty 5 mln dolarów. Modelka zaprezentowała go po raz pierwszy w sierpniu ubiegłego roku.

Pod wpisem zaroiło się od zachwytów. "Kocham te zegarki! A pierścionek? Istne szaleństwo!", "Jesteście niesamowici. Uwielbiam was", "Bugatti, drogie zegarki, pierścionek za miliony. To jest życie! Wszystkiego dobrego, kochani" - czytamy.

Cristiano Ronaldo otworzył nowy biznes. Inspiracją stały się jego włosy

Według agencji Bloomberg wartość majątku Ronaldo przekroczyła miliard dolarów. Piłkarz nie zamierza jednak zwalniać tempa. Niedawno otworzył nowy biznes - klinikę odnowy biologicznej, gdzie klienci będą mogli liczyć na pomoc w związku z wypadającymi włosami. Podczas otwarcia piłkarz zdradził, że utrata włosów byłaby dla niego prawdziwym koszmarem. - Jeśli zobaczycie mnie bez włosów, nie będę już tą samą osobą. (...) Lepiej jest robić coś z włosami. Tak myślę - mówił w wywiadzie dla Loud FM.

