Boris Becker, który zakończył sportową karierę w 1999 roku, do dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych tenisistów w historii. Już w 1985 roku w wieku zaledwie 17 lat zdobył mistrzostwo Wimbledonu. O Beckerze głośno było jednak nie tylko za sprawą sportowych dokonań, ale także skandali. W 2001 roku zakończyło się małżeństwo tenisisty z pierwszą żoną Barbarą Feltus. Becker nie tylko zdradził ciężarną żonę - szokujące były również okoliczności tej sytuacji.

Boris Becker zdradził żonę, gdy rodziła ich dziecko w szpitalu. Nie do wiary, jak to skomentował

Boris Becker poślubił modelkę i aktorkę Barbarę Feltus w 1993 roku. Rok później na świat przyszedł ich pierwszy syn, a w 1999 roku urodził się młodszy syn pary. Gdy w 2001 roku małżeństwo Beckera i Feltus zakończyło się rozwodem, w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia, że tenisista zdradził żonę, gdy była jeszcze w ciąży. Spekulowano wręcz, że do zdrady doszło w barze w czasie, gdy Feltus rodziła dziecko w szpitalu.

Boris Becker już wcześniej przyznał się publicznie do tego, że nie był wierny swojej pierwszej żonie. Tę kwestię w rozmowie z tenisistą ponownie poruszył dziennikarz Louis Theroux. - To było dość brutalne, ona była w szpitalu, w ciąży, miała skurcze, i wtedy doszło do zdrady - powiedział dziennikarz w wywiadzie. - To nieprawda. Nie miała skurczów. Była w szpitalu, ale nie miała jeszcze skurczów - odpowiedział z powagą Becker.

- Rozwiedliśmy się. Zdradziłem ją, nie ma co do tego wątpliwości. Udało nam się stworzyć relację opartą na szacunku. Jest cudowną matką dla moich dwóch najstarszych synów. W tym roku przeprowadziła się do Mediolanu - dodał tenisista w rozmowie

Boris Becker mówi, co działo się po rozwodzie z Barbarą Feltus

W dalszej części wywiadu Boris Becker wspomniał, że świeżo po rozstaniu z Barbarą Feltus ich relacje były dalekie od ideału. Tenisista podkreśla jednak, że udało im się pogodzić. - Zostawiliśmy to za sobą. (...) Nie wchodząc w szczegóły - to ona miała przewagę, bo ja byłem tym złym. Otrzymała sporą sumę pieniędzy i wysokie miesięczne wsparcie. I zrozumiała, że nikt nie jest doskonały - relacjonuje.

- Lubię nazywać siebie dobrym ojcem. Naprawdę dbałem o moją dwójkę najstarszych dzieci, mimo że w tamtym czasie nie mieszkały w Europie i przeniosły się do Miami. Dwadzieścia pięć lat później wciąż uważamy się za bardzo zżytą rodzinę, niezależnie od tego, co się wydarzyło - dodał.