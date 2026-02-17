Powrót na stronę główną

Siostra Pawła Wąska pokazała nagranie sprzed lat. Nic bardziej wzruszającego dziś nie zobaczycie

Paweł Wąsek zdobył srebrny medal na igrzyskach olimpijskich. Jego siostra natychmiast zareagowała na tę wiadomość, wrzucając nagranie z dzieciństwa.
Paweł Wąsek na nagraniu sprzed lat. Siostra wszystko pokazała
W poniedziałek, 16 lutego, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak przeszli do historii, zdobywając srebrne medale podczas skoków na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Wydarzenie to wzbudziło ogromne emocje nie tylko wśród polskich kibiców, ale i w rodzinach sportowców. Siostra Pawła Wąska błyskawicznie zareagowała na radosną wieść i na instagramowym profilu wrzuciła nagranie, którym uczciła zwycięstwo brata.

Siostra Pawła Wąska pokazała nagranie sprzed lat. Nie ukrywa dumy z brata

Na nagraniu, które opublikowała Katarzyna Wąsek, widzimy połączenie krótkiego wideo z przeszłości, na którym mały Paweł skacze w ramiona dorosłego mężczyzny oraz uczy się skakać na skoczni. Zostały one połączone z najnowszymi nagraniami już z zawodów. "Widzieć cię z medalem to też część moich marzeń, tak przy okazji" - napisała.

Publikacja wywołała duże emocje wśród internautów. Skomentowali ją również znani z show-biznesu Jacek Jeschke czy Monika Mrozowska. "Piękna historia! Brawo, Paweł!" - napisał tancerz. "Brawo! Podziękuj, Kasiu, proszę bratu za te emocje! Gratulacje dla całej rodziny" - skomentowała Mrozowska. Z kolei Damian Michałowski nie ukrywał: "Ale wzruszające". Urszula Dębska również była oczarowana. "Cudownie! Co za historia! Gratulacje dla całej rodzinki!".

Taką relację ma Paweł Wąsek z siostrą. Wszystko powiedział w wywiadzie

Nie każdy być może wie, że Paweł Wąsek pochodzi z rodziny, w której sporty zimowe zawsze odgrywały dużą rolę. Ojciec Pawła i Katarzyny był kiedyś narciarzem, ale ze względu na kontuzję porzucił karierę. W jego ślady poszły natomiast dzieci - Paweł trenuje skoki, natomiast jego siostra zajmuje się narciarstwem alpejskim. Rodzeństwo utrzymuje stały kontakt i zawsze się wspiera.

Z siostrą staramy się nawzajem motywować, chociaż dużo z nią się nie widuję, bowiem narciarstwo alpejskie ciężko jest trenować w Polsce, więc Kasia dużo przebywa we Włoszech. Czasem jednak do siebie dzwonimy. Na początku oboje uprawialiśmy narciarstwo zjazdowe. Poszliśmy w ślady ojca, który również był narciarzem, ale ze względu na kontuzję musiał zakończyć karierę - powiedział Paweł Wąsek cytowany przez Skijumping.pl.

 

