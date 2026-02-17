W poniedziałek, 16 lutego, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak przeszli do historii, zdobywając srebrne medale podczas skoków na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Wydarzenie to wzbudziło ogromne emocje nie tylko wśród polskich kibiców, ale i w rodzinach sportowców. Siostra Pawła Wąska błyskawicznie zareagowała na radosną wieść i na instagramowym profilu wrzuciła nagranie, którym uczciła zwycięstwo brata.

Siostra Pawła Wąska pokazała nagranie sprzed lat. Nie ukrywa dumy z brata

Na nagraniu, które opublikowała Katarzyna Wąsek, widzimy połączenie krótkiego wideo z przeszłości, na którym mały Paweł skacze w ramiona dorosłego mężczyzny oraz uczy się skakać na skoczni. Zostały one połączone z najnowszymi nagraniami już z zawodów. "Widzieć cię z medalem to też część moich marzeń, tak przy okazji" - napisała.

Publikacja wywołała duże emocje wśród internautów. Skomentowali ją również znani z show-biznesu Jacek Jeschke czy Monika Mrozowska. "Piękna historia! Brawo, Paweł!" - napisał tancerz. "Brawo! Podziękuj, Kasiu, proszę bratu za te emocje! Gratulacje dla całej rodziny" - skomentowała Mrozowska. Z kolei Damian Michałowski nie ukrywał: "Ale wzruszające". Urszula Dębska również była oczarowana. "Cudownie! Co za historia! Gratulacje dla całej rodzinki!".

Taką relację ma Paweł Wąsek z siostrą. Wszystko powiedział w wywiadzie

Nie każdy być może wie, że Paweł Wąsek pochodzi z rodziny, w której sporty zimowe zawsze odgrywały dużą rolę. Ojciec Pawła i Katarzyny był kiedyś narciarzem, ale ze względu na kontuzję porzucił karierę. W jego ślady poszły natomiast dzieci - Paweł trenuje skoki, natomiast jego siostra zajmuje się narciarstwem alpejskim. Rodzeństwo utrzymuje stały kontakt i zawsze się wspiera.

- Z siostrą staramy się nawzajem motywować, chociaż dużo z nią się nie widuję, bowiem narciarstwo alpejskie ciężko jest trenować w Polsce, więc Kasia dużo przebywa we Włoszech. Czasem jednak do siebie dzwonimy. Na początku oboje uprawialiśmy narciarstwo zjazdowe. Poszliśmy w ślady ojca, który również był narciarzem, ale ze względu na kontuzję musiał zakończyć karierę - powiedział Paweł Wąsek cytowany przez Skijumping.pl.