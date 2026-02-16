Holenderska panczenistka Jutta Leerdam osiąga ogromne sukcesy na igrzyskach olimpijskich. 9 lutego łyżwiarka zdobyła złoto na dystansie 1000 m. Zaledwie sześć dni później sportsmenka ponownie stanęła na podium. W niedzielnej rywalizacji na 500 m Jutta Leerdam zdobyła srebrny medal. Na trybunach nie mogło zabraknąć jej narzeczonego, Jake'a Paula. Ukochany Leerdam jest popularnym twórcą internetowym i multimilionerem. W sieci dość często pojawiały się głosy, że sukces Jutty został przyćmiony przez medialny szum wokół jej partnera.
Zaraz po ogromnym sukcesie narzeczonej Jake Paul opublikował nagranie z obiektu sportowego Milano Speed Skating Stadium. Twórca internetowy nie krył ogromnych emocji, gdy Jutta Leerdam kończyła bieg i zdobyła srebrny medal olimpijski. Na zamieszczonych kadrach widać, jak łapie się za głowę, krzyczy i bije brawo. "Jesteś taka niesamowita, wow. Kolejny medal. Inspirujesz nas wszystkich" - czytamy w opisie nagrania. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Niesamowita", "Królowa na lodzie", "Ale wsparcie", "Brawo", "Gratuluję kolejnego medalu" - czytamy. Co ciekawe, zaledwie 13 godzin po publikacji filmik uzyskał ponad cztery miliony wyświetleń oraz 100 tysięcy polubień.
Jutta Leerdam przyjechała do Włoch prywatnym odrzutowcem. To nie spodobało się wielu internautom, którzy ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. Głos zabrał także były piłkarz i komentator sportowy Johan Derksen. "Ona już wiedzie życie milionerki, lata prywatnymi odrzutowcami i tak dalej. Jej zachowanie jest oburzające. Zachowuje się jak primadonna, a nie jest lepsza od innych łyżwiarzy, którzy po prostu latają zwykłymi samolotami. Gdybym był jej trenerem, nie tolerowałbym tego. Stopniowo cała Holandia zaczyna mieć dość jej zachowania" - komentował dla "The Sun".