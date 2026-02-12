XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie trwają w najlepsze, a kolejni sportowcy rywalizują na włoskich arenach. Polskie zawodniczki, które specjalizują się w short tracku, znalazły sposób na rozluźnienie się przed kolejnymi startami. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier i Gabriela Topolska postawiły na karaoke. W pewnym momencie zwróciły się do Maryli Rodowicz, zaskakując nietypową propozycją.
Maliszewska, Selier i Topolska postanowiły zapewnić sobie nieco rozrywki i zdecydowały się na wspólne karaoke. Nie zabrakło kultowej "Małgośki" z repertuaru Maryli Rodowicz. Muzyczne popisy pojawiły się na relacji na Instagramie Maliszewskiej. To jednak nie był koniec "zaczepek" w stronę polskiej artystki. Topolska wraz z Natalią Czerwonką i Karoliną Bosiek opublikowały na Instagramie nagranie, na którym wsiadają do bobsleja.
"Wsiąść do bobsleja byle jakiego... Pani Marylo, zostanie Pani naszym Snoop Doggiem?" - brzmiał opis filmiku. Raper jest ambasadorem igrzysk olimpijskich - już dwa lata temu pełnił tę funkcję w Paryżu. Widać, że panie namawiają Rodowicz, by ta została dobrym duchem polskiej drużyny. Nie wiadomo, czy piosenkarka zdecyduje się odpowiedzieć i pojawi się we Włoszech.
Kacper Tomasiak jako 19-latek sięgnął po srebrny medal na skoczni normalnej w Predazzo, co czyni go najmłodszym polskim medalistą zimowych igrzysk olimpijskich w historii. Swój największy sukces w karierze młody sportowiec zadedykował przede wszystkim swojej rodzinie. Tata naszego skoczka to Wojciech Tomasiak, który od lat pełni funkcję trenera w klubie SMS Szczyrk. To on nadzorował i z zaangażowaniem towarzyszył synowi przy rozwoju pasji oraz stawianiu pierwszych kroków w międzynarodowej karierze.
Mama Kacpra Tomasiaka skończyła Akademię Pedagogiczną w Krakowie. - Żona kończyła w Krakowie Akademię Pedagogiczną i to ona kładła szczególnie duży nacisk na to, by syn nie zaniedbywał nauki. Powtarzaliśmy mu, że skoro ma inne talenty poza sportem, to też powinien je rozwijać - mówił Wojciech Tomasiak w wywiadzie dla TVP Sport.