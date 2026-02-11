Co cztery lata sportowcy biorą udział w zmaganiach w ramach igrzysk olimpijskich - zarówno letnich, jak i zimowych. Od 4 lutego oczy widzów skupione są na Włoszech, gdzie zawodnicy rywalizują w sportach zimowych. Polska ma już na koncie jeden medal - srebrny, a zdobył go 19-letni skoczek narciarski Kacper Tomasiak. Coraz więcej sportowców narzeka na jakość otrzymywanych wyróżnień. Rozczarowania nie kryła Breezy Johnson, która wywalczyła złoto. To powiedziała na konferencji prasowej.
Breezy Johnson zwyciężyła w rywalizacji narciarek alpejskich. Pojawiła się na konferencji prasowej, gdzie z niezadowoleniem pokazała, że zdobyty przez nią medal, zerwał się z pamiątkowej zawieszki. Choć zawodniczka nie kryła rozczarowania sytuacją, w pewnym momencie postanowiła zażartować. - Nie skaczcie w medalach! Ja zaczęłam skakać z radości i się popsuł. Jestem pewna, że ktoś go naprawi, zwłaszcza że nie jest to jakieś duże uszkodzenie, tylko małe - zaznaczyła.
Te słowa powinien do serca wziąć sobie jeden z członków niemieckiej sztafety mieszanej w biathlonie. skakać ze swoim brązowym medalem, aż nagle zerwał się on ze wstążki i upadł na ziemię. Głos zabrała również Alysa Liu. Amerykańska łyżwiarka figurowa, która zdobyła złoto, opublikowała w sieci nagranie, na którym pokazała uszkodzony medal. "Mój medal nie potrzebuje wstążki" - przekazała na nagraniu.
Piotr Dębowski komentował zmagania panczenistek, które rywalizowały na dystansie 1000 m. Dziennikarz zaczął opowiadać o życiu prywatnym reprezentantki Holandii, Jutty Leerdam, która związana jest ze znanym influencerem, Jake'iem Paulem. - Wręczył jej kwiaty, celebryta, bokser, który ma milionowe odsłonięcia w mediach społecznościowych. Są parą od kwietnia 2023 roku. Kontaktowali się przez Instagram, zaręczyli w marcu ubiegłego roku. No i jeszcze ponoć on ma polskie korzenie... Ale teraz trzyma kciuki za Leerdam - cytują słowa komentatora Wirtualne Media. W sieci zawrzało, a internautom nie spodobał się fakt, iż Dębowski mówi o prywacie, zamiast odnosić się do osiągnięć Leerdam.
- Piotr Dębowski dobrze wykonał swoją pracę - odpowiedziało na te zarzuty Biuro Prasowe TVP. - W tym czasie komentatorzy Telewizji Polskiej przekazują widzom mnóstwo różnych ciekawych informacji. Komentarz sportowy nie polega na odczytywaniu wyników z ekranu, jest to relacja wzbogacona o kontekst, różne ciekawostki oraz informacje o zawodniczkach i zawodnikach, również te powszechnie znane. Od lat jest to standardem w sportowych transmisjach telewizyjnych - dodano. Zobacz: Komentator TVP Sport w ogniu krytyki po słowach na temat olimpijki. Stacja się tłumaczy