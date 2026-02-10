Zapytali Gortata o emeryturę i się odpalił. "Już do punktu żenady..."

Marcin Gortat jest jedną z wielkich gwiazd polskiego sportu. Przez 12 lat mogliśmy oglądać go w NBA. Grał w takich drużynach, jak Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards oraz Los Angeles Clippers. Przypomnijmy też, że to jedyny Polak w historii NBA, który awansował do jej finału. Obecnie skupia się na swoich biznesach i byciu ojcem. Ostatnio odniósł się do głośnego tematu swojej emerytury.
Marcin Gortat w wywiadach często jest pytany o swoją wysoką emeryturę. Ostatnio ponownie wypowiedział się na jej temat w rozmowie z reporterką Jastrząb Post. Przyznał, że pomimo iż posiada duży majątek, nie ma w planach przestać pracować. Obecnie skupia się na swoich biznesach. Sportowiec dalej się chce rozwijać. Niezwykle ważna jest dla niego rola ojca. Przypomnijmy, że jego syn Marcin Junior przyszedł na świat w styczniu 2026 roku. - Już do punktu żenady (...) powtarzają o tej emeryturze. Zdaję sobie sprawę, że to się klika i pewne cyfry na pewno są punktem zapalnym dla wielu osób, ale nie ma czegoś takiego, żeby "przestać pracować". Całe życie pracowałem i realizuje się teraz w innych biznesach. Przede wszystkim realizuje się jako tata i to jest najfajniejsza praca, jaka może być - podkreślił koszykarz.
Marcin Gortat swoją karierę zakończył na początku 2020 roku. Dzięki systemowi emerytalnemu NBA co miesiąc na jego konto wpływa pokaźna kwota. Może on liczyć na 8400 dolarów, co w przeliczeniu wynosi około 31 tysięcy złotych. - Co miesiąc pobieram świadczenie. I jestem zadowolony z jego wysokości - mówił w wywiadzie z Przeglądem Sportowym. - Oczywiście te pieniądze nie wzięły się znikąd. Sam musiałem je zgromadzić. Bo każdy zawodnik występujący w NBA jest zobowiązany do tego, aby część bieżących dochodów odkładać na funduszu emerytalnym. Wolną rękę ma się wyłącznie w kwestii wyboru, w co dany fundusz ma inwestować - dodał w rozmowie. Co ciekawe, fundusz emerytalny Gortata wart jest obecnie 4,5 mln dolarów. Były koszykarz uzyska do niego pełny dostęp po ukończeniu 50 lat. Według "Wprost", majątek sportowca sięga 480 mln zł. ZOBACZ TEŻ: Marcin Gortat zapytany o powrót do USA. Padły mocne słowa na temat Donalda Trumpa