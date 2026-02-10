Kanadyjska narciarka dowolna Megan Oldham podzieliła się wrażeniami ze spotkania z księżniczką Anną, która wręczyła jej brązowy medal podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Sportsmenka przyznała, że odbyły krótką i serdeczną rozmowę, a córka królowej Elżbiety II zrobiła na niej bardzo pozytywne wrażenie.

Księżniczka Anna, znana ze swojego zamiłowania do sportu, w ostatnich dniach była bardzo aktywna - pojawiła się m.in. na stadionie Twickenham, by kibicować Anglii w meczu Pucharu Sześciu Narodów, a następnie poleciała do Mediolanu, by uczestniczyć w wydarzeniach olimpijskich w Alpach.

Przypomnijmy, że Oldham zdobyła brązowy medal w slopestyle'u kobiet, ustępując jedynie złotej medalistce Mathilde Gremaud ze Szwajcarii oraz Eileen Gu z Chin. Narciarka w rozmowie z kanadyjskim dziennikarzem Arielem Helwanim powiedziała, że księżniczka Anna pogratulowała jej sukcesu na igrzyskach. - Mówiła: "Gratulacje, to ogromne osiągnięcie", a także pytała mnie o inne zawody, w których będę startować: "Czy będziesz jeszcze rywalizować?" - wyznała w materiale udostępnionym przez CBC Olympics. Sportsmenka dodała, że po informacji o starcie w konkurencji Big Air, księżniczka Anna po prostu życzyła jej powodzenia. Dziennikarz podsumował żartobliwie, że była to "mała pogawędka z księżniczką".

Księżniczka Anna skradła serca kibiców. Jej reakcja na owację na stojąco hitem sieci

Kilka dni wcześniej księżniczka Anna została okrzyknięta "klasą samą w sobie" przez fanów monarchii po swojej skromnej reakcji na owację na stojąco podczas meczu rugby na Twickenham. Zgromadzeni kibice zaczęli ją entuzjastycznie oklaskiwać, co wyraźnie ją zaskoczyło. Nagranie z tego momentu szybko obiegło media społecznościowe. Widać na nim, że księżniczka wygląda na lekko zdezorientowaną, po czym uśmiecha się, gdy orientuje się, że aplauz jest skierowany właśnie do niej. "Nie wiedziała, że oklaski są dla niej, dopóki ktoś jej tego nie powiedział. Uwielbiam ten uśmiech", "Czasami wygląda dokładnie jak królowa. Najbardziej zapracowany członek rodziny królewskiej" - pisali internauci.