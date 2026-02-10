Od 6 lutego fani sportów zimowych śledzą wydarzenia z Mediolanu i Cortina d’Ampezzo, gdzie odbywaj się właśnie XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. 9 lutego polscy kibice na kilka minut wstrzymali oddech. Nasz skoczek narciarski Kacper Tomasiak poradził sobie fenomenalnie na skoczni normalnej w Predazzo, zdobywając srebrny medal zimowych igrzysk. Wyczyn ten jest dodatkowo imponujący, bo sportowiec dokonał tego zaledwie kilka tygodni po 19. urodzinach.

Ile lat ma Kacper Tomasiak? Pobił rekord Wojciecha Fortuny

Kacper Tomasiak urodził się 20 stycznia 2007 roku, co oznacza, że w momencie, gdy zdobył medal na zimowych igrzyskach, miał dokładnie 19 lat i 20 dni. Tym samym sportowiec poprawił rekord Wojciecha Fortuny, który do tej pory był najmłodszym polskim medalistą zimowych igrzysk olimpijskich. Skoczek zdobył złoty medal w Sapporo w 1972 roku, mając 19 lat i 189 dni.

Kacper Tomasiak jest też pierwszym Polakiem, który zdobył medal na tegorocznych zimowych igrzyskach. Tuż po osiągnięciu tego ogromnego sukcesu sportowiec udzielił krótkiego wywiadu dziennikarzowi Eurosport i wyjawił, komu dedykuje srebrny medal. - Najlepiej to całej rodzinie, która mnie od dziecka wspierała i jestem im za to bardzo wdzięczny. Myślę, że mogę im ten medal zadedykować - przekazał skoczek.

Kacper Tomasiak ma ogromne wsparcie w rodzinie

Pasja do skoków narciarskich jest obecna w całej rodzinie Kacpra Tomasiaka. Jego ojciec Wojciech jest trenerem tej dyscypliny w SMS Szczyrk, a ten sam sport uprawiają również młodsi bracia Tomasiaka. Jeszcze przed tegorocznymi igrzyskami Wojciech Tomasiak udzielił wywiadu dla sport.tvp.pl, w którym wyjawił, że cała rodzina bardzo wspiera sportowca. - Jeśli chodzi o to menedżerowanie, to my się staramy rozmawiać. Siadamy przy stole z żoną, ze starszymi dziećmi. To jest moim zdaniem fajne. Tak działaliśmy do tej pory, robimy to dalej. To taki nasz trochę domowy "zarząd" - przekazał Wojciech Tomasiak.

Przyznał również, że ich codziennie życie nieco się zmieniło, odkąd Kacper zaczął osiągać ogromne sukcesy. - Zamieszał nam trochę Kacper. Musimy się w tym wszystkim odnaleźć, aby nie zatracić naszych wartości. Kacper jest rozpoznawalny, a my - co za tym idzie - poniekąd też. Gratulacje od znajomych, gratulacje od "nowych znajomych". A my chcemy po prostu nie zatracić naszej spokojnej domowej atmosfery - dodał ojciec sportowca.