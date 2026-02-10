Kacper Tomasiak w poniedziałek, 9 lutego, dostarczył Polkom i Polakom prawdziwych emocji. 19-latek w pięknym stylu zdobył srebrny medal na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie-Cortinie. On także nie krył emocji, a po zakończeniu konkursu chętnie udzielał wywiadów. W rozmowie z Eurosportem wyznał m.in., komu dedykuje krążek. Na miejscu są nie tylko jego bliscy, lecz także legendy skoków narciarskich. Z Adamem Małyszem do Włoch pojechała jego żona Izabela.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego wybrała inną dziedzinę?

Iza Małysz o Kacprze Tomasiaku. Poruszające słowa o 19-latku

Iza Małysz nie kryje dumy z osiągnięć młodego Polaka. W nocy z 9 na 10 lutego na jej InstaStories pojawiło się kilka kadrów. Dodała m.in. zdjęcie z podium. Nie zabrakło też większej prywaty. Na jednym z ujęć widzimy, jak żona Adama Małysza siedzi na tle tzw. ścianki i uśmiecha się do obiektywu. Pojawiło się także zdjęcie, na którym pozuje z Kacprem Tomasiakiem, który z radością pokazuje srebrny medal.

Skromność, wrażliwość... Po prostu klasa! Jestem pod wrażeniem Kacpra... A to dopiero początek jego kariery...

- napisała wyraźnie dumna z młodego sportowca. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii poniżej:

Iza Małysz z Kacprem TomasiakiemOtwórz galerię

Dawid Kubacki w "Dzień dobry TVN". Jego córki skradły show

Jednym z ekspertów na olimpiadzie jest Dawid Kubacki, który zdobył m.in. brązowy medal w Pekinie w 2022 roku. Po wygranej Kacpra Tomasiaka nie ukrywał wzruszenia. Zanim jednak pojawił się w studiu, udzielił rano wywiadu w "Dzień dobry TVN". Towarzyszyła mu żona oraz córki. Mówił przede wszystkim o igrzyskach i zawodnikach.

- Wszyscy się stresują. To jest start jeden na cztery lata. Kiedy startujesz w Pucharze Świata, możesz coś spróbować. Jeżeli coś się wydarzy, coś nie wyjdzie, masz szansę na drugi dzień, masz szansę za tydzień. Tutaj szansa najbliższa jest za cztery lata - tłumaczył nasz utytułowany sportowiec. W pewnym momencie jednak uwagę skradły jego kilkuletnie córki: Zuzanna i Maja. Dziewczynki wpadły nagle przed kamery. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Kubacki wystąpił w "Dzień dobry TVN" i nagle stało się to. Jego córki zrobiły show.