Joanna Jędrzejczyk to zawodniczka MMA, która jako pierwsza Polka wstąpiła do organizacji UFC - była mistrzynią w wadze słomkowej. Zakończyła karierę w 2023 roku, a rok później została dodana do Galerii Sław UFC. Dziś skupia się na rozwoju marki osobistej, a także rozwija się jako menedżerka. Jędrzejczyk chętnie dzieli się codziennością w mediach społecznościowych. Poinformowała fanów poprzez wpis na Instagramie, że przeszła operację. Odkładała ją przez lata.

Joanna Jędrzejczyk przeszła operację przegrody nosowej. To przekazała fanom

28 stycznia na profilu na Instagramie Jędrzejczyk pojawiło się zdjęcie zawodniczki w szpitalnym łóżku i opatrunku na twarzy. W opisie przekazała, że zdecydowała się na operację przegrody nosowej, którą długo odwlekała. "I po krzyku (bo w ogóle nie bolało i nie boli). No i w końcu ktoś tej wyszeczkanej JJ sprzedał kuksańca" - napisała żartobliwie na wstępie. "Tyle lat odkładałam operację przegrody nosowej, bo bałam się opowieści o bólu i metrach gazy wpychanej do noska... A tu zero bólu i z nowoczesnym kompresem żelowym w nosku. Bajka. Teraz rekonwalescencja i czekanie na efekty" - napisała z zachwytem Jędrzejczyk. Później zapytała obserwatorów, jak u nich wyglądają przegrody nosowe.

Pod postem szybko pojawiły się komentarze, w których fani życzyli zawodniczce jak najszybszego powrotu do zdrowia. "Szybkiego powrotu do zdrowia Asiu", "Zdrówka, też robiłem, jedyne, co żałuję to, że tak długo się zbierałem do tego", "Zdrówka!" - czytamy. Głos zabrała nawet Anita Włodarczyk. "Witaj w klubie mistrzyni. Ja już 13 lat po operacji przegrody. Do dzisiaj pamiętam, jak wyjęli tamponadę i ten pierwszy wdech powietrza " - napisała nasza trzykrotna mistrzyni olimpijska.

To nie była pierwsza operacja Joanny Jędrzejczyk

Zawodniczka MMA ma już doświadczenie z pobytami w szpitalach. W trakcie kariery dwukrotnie przeszła operację śródręcza. Po zakończeniu przygody z zawodowymi walkami Jędrzejczyk postanowiła pozbyć się przeszkadzającego bólu. W 2023 roku przeszła operację lewego barku. W sierpniu rok później zdecydowała się na kolejny zabieg - tym razem zoperowano jej prawy bark.