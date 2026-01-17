Nie żyje żona polskiego mistrza boksu. Była w siódmym miesiącu ciąży

16 stycznia, w piątek, Aleksandra Sidorenko poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o tragicznej śmierci żony Aleksieja Sewostjanowa, boksera urodzonego w Kazachstanie, który od niedawna reprezentuje Polskę. Sofia była w siódmym miesiącu ciąży, a ich córkę udało się uratować.

Nie żyje żona polskiego boksera Aleksieja Sewostjanowa. Uratowano córkę urodzoną w 29. tygodniu ciąży

"Nagle tracisz najbliższą osobę! Atak serca odebrał Alksowi żonę, a Alinie i Sofii mamę. Sofia została uratowana i w ostatniej chwili przyszła na świat, w 29. tygodniu ciąży. Nigdy nie pozna dotyku mamy. Aleks zadzwonił do mnie rano, że nie będzie go na treningu, bo jedzie z żoną do szpitala, po południu dostałam wiadomość, że 'potrzebuje kilku dni', bo żona umarła" - napisała Sidorenko, polsko-ukraińska mistrzyni Europy w boksie, która trenuje razem z Sewostjanowem. "Sofia była mamą 12-letniej Aliny i w siódmym miesiącu ciąży z drugą córeczką. Młodsza miała mieć inaczej na imię, ale po tej tragedii tata zadecydował, że dostanie imię po mamie, SOFIA. Po operacji ratowania jej życia ważyła tylko 1250 g" - dodała Sidorenko.

Aleksiej Sewostjanow rok wcześniej otrzymał polskie obywatelstwo i jest reprezentantem bokserskiej Legii Warszawa. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo Polski w boksie olimpijskim, Złote Rękawice USA oraz zwycięstwo w World Boxing Cup. Sportowiec wyraził również chęć występu na Igrzyskach Olimpijskich.

Aleksandra Sidorenko organizuje zbiórkę i charytatywną galę dla pogrążonego w żałobie boksera Aleksieja Sewostjanowa

Aby wesprzeć pogrążoną w żałobie rodzinę, Aleksandra Sidorenko założyła zbiórkę funduszy. W dalszej części swojego wpisu poinformowała także, że weźmie udział w charytatywnej gali, z której cały zysk przekaże dla Aleksieja Sewostjanowa. "Teraz [Aleks - przyp. red.] musi być jak najczęściej przy małej Sofii, nosić ją na rękach, przytulać, mówić do niej, to jest kluczowe dla jej stanu fizycznego i emocjonalnego. Zbieramy fundusze na pomoc dla całej rodziny. Aleks jest wyjątkowo dobrym, spokojnym, uczciwym i skromnym człowiekiem. Takim osobom warto pomagać. Planowałam już kończyć z ringiem, ale bardzo chcę pomóc Aleksowi, dlatego biorę udział w Gali Charytatywnej 12 marca w Warszawie. Będę walczyć z Aktualną Mistrzynią Europy Laurą Grzyb. Wszystkie środki z mojej walki zostaną przekazane na pomoc tej rodzinie" - napisała.