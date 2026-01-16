Tyle zarobił Lewandowski w 2025 roku. Kwota zwala z nóg

Robert Lewandowski to polski piłkarz, który występuje na pozycji napastnika. Sportowiec grał m.in. w klubach Znicz Pruszków, Borussia Dortmund oraz Bayern Monachium. Obecnie jest zawodnikiem klubu FC Barcelona, do którego dołączył w 2022 roku. O zarobkach piłkarza poinformował portal Sportico.

Portal Sportico zamieścił listę 100 najlepiej zarabiających sportowców w 2025 roku. "Wśród 100 najlepiej zarabiających sportowców znaleźli się zawodnicy z ośmiu dyscyplin sportowych i 28 krajów. W 2025 r. ich łączne dochody wyniosły około 6,05 mld dolarów, w tym 4,63 mld dolarów z tytułu wynagrodzeń i nagród pieniężnych oraz 1,42 mld dolarów poza boiskiem, kortem, torem lub torem wyścigowym" - czytamy na stronie.

Na pierwszym miejscu w rankingu znalazł się Cristiano Ronaldo, który w 2025 roku miał zarobić łącznie 260 mln dolarów, z czego 200 mln dolarów z gry w Al-Nassr, a 60 mln dolarów z dodatkowych umów. W zestawieniu nie zabrakło także Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz uplasował się na 96. miejscu. Według rankingu miał zarobić łącznie 38 mln dolarów, z czego 26 mln dolarów za grę w klubie oraz 12 mln dolarów z dodatkowych aktywności. Co sądzicie o tych kwotach? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

W niedawnej rozmowie z Plejadą Anna Lewandowska opowiedziała o karierze męża. Podzieliła się osobistymi refleksjami na temat jego gry. "Chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że będzie na językach jeszcze wiele lat i pokolenia o nim nie zapomną, bo zrobił coś wielkiego i mogę tylko powiedzieć, że jestem ogromnie dumna. Wiem, jak mu na tym zawsze zależy co roku i wiem o tym, że to jeszcze nie jest koniec jego kariery, chociaż coraz bliżej końca. Pojawiają się refleksje, pojawiają się wzruszenia, pojawiają się pytania: 'co dalej?', ale taka jest droga sportowca, a w szczególności tak wielkiego sportowca, jakim jest Robert" - rozmyślała Anna Lewandowska.