W najnowszym wywiadzie Artur Boruc, były bramkarz, poruszył temat swojej przeszłości związanej z uzależnieniem od alkoholu. Piłkarz nie bał się opowiedzieć o swoim trudnym doświadczeniu z nałogiem. Wspomniał, że zmuszony był podjąć leczenie i dołączył do grupy Anonimowych Alkoholików.

REKLAMA

Zobacz wideo Vuković: Gdyby Boruc wrócił do bramki, oznaczałoby to, że mamy katastrofę

Artur Boruc zmagał się z uzależnieniem. "Pozwalałem sobie na bardzo dużo"

Artur Boruc o problemach z alkoholem powiedział wprost. - To był mój pomysł. Pozwalałem sobie na bardzo dużo, przez co opuszczałem treningi. Za to obrywało się innym osobom. To był taki pierwszy krok w świadomości, że muszę zmienić otoczenie i zrobić coś ze sobą, żeby wrócić do tego Artura, który kilka lat temu robił fajne rzeczy i bardzo się tego trzymał - powiedział w rozmowie z Żurnalistą. Piłkarz przyznał, że jeszcze w czasie gry w Celtic Glasgow, w latach 2005-2010, miał swojego mentora w grupie AA, który pomagał mu walczyć z nałogiem. - Tak, niewiele osób o tym wie, ale miałem swojego mentora grupy AA, kiedy grałem jeszcze w Szkocji - wyjawił.

Następnie Boruc został zapytany o to, co popchnęło go w stronę alkoholu. - Ból towarzyszący temu wszystkiemu. Ucieczka przed problemami. Czułem się niezniszczalny. To troszeczkę zaciera granice, co można, czego nie - wyjaśnił.

Sara Boruc pokazała starszą córkę. Jak wygląda?

Sara i Artur Borucowie są małżeństwem od ponad 10 lat i mają razem dwoje dzieci: 15-letnią Amelię i sześcioletniego letniego Noaha. Oboje mają również dzieci z poprzednich związków. Artur ma syna Aleksandra, a Sara - córkę Oliwię. 20-latka, która jest aktywna w mediach społecznościowych, dzieli swoje życie pomiędzy Warszawę a Madryt. Żona bramkarza regularnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami swoich dzieci. Jak prezentuje się dziś najstarsza córka projektantki? Zdjęcia zobaczycie w naszym artykule: Sara Boruc pochwaliła się córką. Tak dziś wygląda 20-letnia Oliwia.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. link: [https://kcpu.gov.pl/]