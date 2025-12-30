Robert Wolski pochodzi z Łęczycy, a wierni kibice królowej sportu doskonale go znają. Skoczek wzwyż ma na koncie dziewiąty wynik w historii polskiej lekkoatletyki - 2,31 m. To halowy mistrz Polski i wielokrotny reprezentant naszego kraju na arenie międzynarodowej. Wolski to olimpijczyk z Aten z 2004 roku. Okazuje się, że 43-letni sportowiec uległ poważnemu wypadkowi. Apel w tej sprawie wystosowała siostra Roberta Wolskiego. Poprosiła o pomoc.

Robert Wolski miał poważny wypadek. Siostra apeluje o oddawanie krwi

Emerytowany skoczek wzwyż uległ poważnemu wypadkowi. Obecnie Robert Wolski jest w śpiączce farmakologicznej i leży w szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Jego siostra apeluje o oddawanie krwi ze wskazaniem, by wspomóc rannego zawodnika. "Pilny apel o krew!! W związku z tragicznym wypadkiem mojego brata Roberta Wolskiego potrzebna krew AB Rh+, nieważne, jaka masz grupę krwi, liczy się oddanie każdego mililitra, bardzo prosimy o pomoc w oddawaniu krwi na Hasło ROBERT WOLSKI, który przebywa w szpitalu wojewódzkim im. M. Kopernika w Łodzi na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii. Krew można oddać w każdym najbliższym punkcie poboru krwi" - zaapelowała Oliwia Wolska poprzez post na Facebooku.

Artur Partyka dołączył do apelu. Olimpijczyk prosi o wsparcie dla kolegi po fachu

Sprawę postanowiło nagłośnić wielu. Post o wypadku Wolskiego opublikował m.in. Klub HDK PCK "Strażak" przy OSP w Łęczycy, który przyłączył się do apelu o oddawanie krwi. Głos zabrał również kolega po fachu Wolskiego, Artur Partyka, który ma na koncie dwa medale olimpijskie. Postanowił pomóc poprzez udostępnienie postu o problemach sportowca. "Proszę o udostępnienie i pomoc. Robert to skoczek wzwyż i nasz Olimpijczyk z Aten" - napisał Partyka. Na udostępnionej przez niego grafice możemy przeczytać apel, który wystosowała w mediach społecznościowych siostra Wolskiego. Jak na razie niemal 800 internautów postanowiło podać dalej post. Na ten moment nie wiadomo jednak, co tak naprawdę się wydarzyło, a rodzina nie komentuje sprawy.