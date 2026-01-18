Marcin Gortat to niewątpliwie jedna z legend polskiego sportu. Przez 12 lat mogliśmy oglądać go w NBA, gdzie występował w barwach takich drużyn, jak: Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards oraz Los Angeles Clippers. To jedyny Polak w historii NBA, który awansował do jej finału. Obecnie skupia się na byciu przedsiębiorcą oraz filantropem. Koszykarz pochwalił się swego czasu wysokością sportowej emerytury.

Marcin Gortat otrzymuje na konto sporą kwotę. Wszystko z tytułu sportowej emerytury

Marcin Gortat zakończył karierę na początku 2020 roku. Dzięki systemowi emerytalnemu NBA co miesiąc na jego konto wpływa pokaźna kwota. Może on liczyć bowiem na 8400 dolarów, co w przeliczeniu wynosi około 31 tysięcy złotych. - Co miesiąc pobieram świadczenie. I jestem zadowolony z jego wysokości - wyjawił w wywiadzie z Przeglądem Sportowym. - Oczywiście te pieniądze nie wzięły się znikąd. Sam musiałem je zgromadzić. Bo każdy zawodnik występujący w NBA jest zobowiązany do tego, aby część bieżących dochodów odkładać na funduszu emerytalnym. Wolną rękę ma się wyłącznie w kwestii wyboru, w co dany fundusz ma inwestować - podkreślał w rozmowie. Co ciekawe, fundusz emerytalny Gortata wart jest obecnie 4,5 mln dolarów. Były koszykarz uzyska do niego pełny dostęp po ukończeniu 50 lat. Jak twierdzi "Wprost", majątek sportowca sięga 480 mln zł.

Marcin Gortat został ojcem. Znamy imię

28 sierpnia Gortat wraz z żoną podzielili się radosną wieścią. "Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Z radością mogę powiedzieć... Wkrótce zostaniemy rodzicami" - napisał poruszony koszykarz. Duet w "Pytaniu na śniadanie" ujawnił, że spodziewa się chłopca.

18 stycznia 2026 roku z kolei para podzieliła się radosną nowiną na Instagramie. "Marcin Gortat Junior już przybył" - mogliśmy przeczytać. Para zdecydowała się na symboliczne zdjęcie małej ręki syna, a ten widok wzruszył internautów. Pośpieszyli z gratulacjami dla rodziców, przed którymi wspaniały etap. Warto zaznaczyć, że żona Gortata ma już córkę z poprzedniej relacji, Melissę.