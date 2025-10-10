Cristiano Ronaldo od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie. Nie da się ukryć, że piłkarz dorobił się sporego majątku, dzięki któremu może pozwolić sobie na zakup chociażby prywatnego samolotu. Teraz zdecydował się na otwarcie nowego biznesu. Przy okazji opowiedział o swoich włosach. Okazuje się, że bez nich... byłby inną osobą.

Cristiano Ronaldo otworzył klinikę, gdzie będzie walczyć z wypadaniem włosów. Sam martwi się o swoją czuprynę

Niedawno agencja Bloomberg ogłosiła zaskakujące wieści. Okazuje się, że wartość majątku Ronaldo przekroczyła miliard dolarów. Piłkarz nie osiada na laurach. Nie dość, że cały czas występuje w reprezentacji Portugalii, a także arabskiej drużynie Al-Nassr, to rozwija się jako biznesmen. Sportowiec wraz z narzeczoną promował otwarcie własnej kliniki odnowy biologicznej, gdzie klienci będą mogli liczyć na pomoc w związku z wypadającymi włosami. Przy okazji tego wydarzenia Cristiano udzielił wywiadu, w którym zaskoczył słowami o swojej fryzurze. Nie da się ukryć, że Ronaldo dba o wygląd, a jak wyznał, utrata włosów byłaby dla niego trudnym doświadczeniem. - Jeśli zobaczycie mnie bez włosów, nie będę już tą samą osobą. (...) Lepiej jest robić coś z włosami. Tak myślę. Nie zgadzacie się ze mną? Ja wolę. Ale wielu ludziom nie zależy na tym, czy mają włosy, czy nie. Uważam, że z włosami wygląda się lepiej. Ale to tylko moja opinia – stwierdził sportowiec w wywiadzie dla Loud FM.

Cristiano Ronaldo oświadczył się ukochanej. Niedawno zaktualizowali umowę przedmałżeńską

W sierpniu tego roku piłkarz zdecydował się na oświadczyny. Podarował Georginie pierścionek z gigantycznym kamieniem. Ile mógł kosztować? Tego dowiecie się TUTAJ. Teraz zakochani planują ślub. W 2017 roku zawarł z ukochaną umowę przedmałżeńską, która niedawno została zaktualizowana. Jak wynika z zapisów w nowym dokumencie, o których pisała gazeta "Marca", w razie rozwodu Georgina otrzyma dożywotnie wsparcie finansowe w wysokości 114 tysięcy euro miesięcznie. Na dodatek znany piłkarz zobowiązał się do płacenia 500 tysięcy dolarów miesięcznie na dzieci. Rodriguez stanie się także właścicielką ich wspólnej rezydencji w prestiżowej dzielnicy La Finca w Madrycie - nieruchomości, która warta jest około 5,6 miliona euro.

