Jan Bednarek dał się poznać jako utalentowany polski piłkarz. Obecnie gra dla drużyny FC Porto. Mężczyzna znalazł szczęście u boku Julii Bednarek. Para aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje kadry z życia prywatnego. Zakochani doczekali się córki. Lilly urodziła się w 2021 roku. 5 października Bednarek rozegrał mecz z Benfiką. Ukochana dzielnie mu kibicowała. Tym razem nie była sama.

Julia Bednarek wraz z córką kibicowała mężowi podczas niedzielnej rozgrywki. W mediach społecznościowych pojawiło się wymowne zdjęcie. Na fotografii towarzyszyła jej jednak koleżanka. Była nią Sanah! Wygląda na to, że też jest fanką piłki nożnej. Specjalnie przyjechała, aby wspierać drużynę. Nie da się ukryć, że to rzadki widok. "Nie mogliśmy być na koncercie na Stadionie Narodowym to Zuzia wpadała do nas na stadion!" - czytamy w opisie. Obie panie postawiły na koszulki drużyny. Marina Łuczenko-Szczęsna skomentowała fotografię emotką serca. "No to Porto przybędzie teraz milion fanów z Polski", "Ale super", "Super", "FC Sanah Porto", "Ale słodkie zdjęcie", "Czad" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Kim jest żona Jana Bednarka? To o niej wiemy

Jan Bednarek poznał swoją ukochaną przez internet. - Napisał do mnie na Snapchacie i tak się zaczęło… Zaczęliśmy codziennie ze sobą pisać, potem rozmawialiśmy na FaceTime, bo Janek był w Anglii, a ja w Polsce. Ciężko było się spotkać - wyznała Julia w rozmowie z "Super Expressem". Pierwszy raz zobaczyła go na żywo na meczu Polska-Kazachstan. Co ciekawe, para studiowała na tej samej uczelni, czyli Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Zakochani odebrali dyplomy w 2022 roku. Julia Bednarek ma doświadczenie w pracy jako modelka. Piłkarz oświadczył się partnerce w 2020 roku na wyspie Mykonos, a w 2022 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Wa weselu nie zabrakło kolegów Bednarka z kadry. ZOBACZ TEŻ: Luksusowy reset piłkarzy. Oto ceny za noc w hotelu, gdzie wypoczywa Lewy i Szczęsny. Nie dla każdego