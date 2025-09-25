Anna Lewandowska chętnie dzieli się w mediach społecznościowych nie tylko zawodowymi projektami, ale również momentami z życia prywatnego. Tym razem na swoim Instagramie opublikowała rodzinne zdjęcie z mężem Robertem Lewandowskim oraz swoim bratem, Piotrem Stachurskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i internetowy trik z odkurzaczem. Ojciec roku!

Anna Lewandowska pokazała rodzinne zdjęcie. Odwiedził ją brat

Wygląda na to, że Piotr przyleciał do Hiszpanii, gdzie na co dzień przebywają Anna i Robert. Jeszcze dzień wcześniej trenerka pokazywała relacje z centrum fitnessowego, natomiast w czwartek Lewandowski zagra mecz w barwach FC Barcelony. "Rodzinne zdjęcie z bratem" - podpisała krótko zdjęcie, na którym widzimy ją u boku męża i brata. Zobaczysz je w naszej galerii:

Anna Lewandowska pokazała rodzinne zdjęcie. Odwiedził ją brat Otwórz galerię

Choć Anna to osoba medialna, jej brat Piotr Stachurski zdecydowanie stroni od świata show-biznesu. Zamiast blasku fleszy wybrał życie w cieniu, skupiając się na swojej największej pasji - sztuce. Piotr ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i pracuje jako artysta - tworzy m.in. scenografie do sesji zdjęciowych i pokazów mody.

Brat Anny Lewandowskiej ma nietypowe hobby. W wolnej chwili maluje figurki

Jednak to, co wyróżnia go najbardziej, to nietypowe hobby, któremu poświęca każdą wolną chwilę. Brat "Lewej" wielokrotnie mówił o swoim zamiłowaniu do fantastyki. Jest kolekcjonerem i malarzem figurek inspirowanych światem gier komputerowych, planszowych oraz filmów fantasy. - Bycie nerdem i zbieranie figurek kiedyś było niszowe i ludzie się krępowali o tym mówić, a teraz już tak nie jest - powiedział z przekonaniem w jednym z występów w "Pytaniu na śniadanie". Co ciekawe, Piotr prowadzi profil na Instagramie oraz kanał na YouTubie, gdzie prezentuje efekty swojej pracy. W rozmowie z Katarzyną Burzyńską zdradził również, że jest ogromnym fanem "Władcy Pierścieni" i chętnie dzieli się swoimi malarskimi projektami z innymi entuzjastami tego świata. - Maluję figurki już od wczesnych lat dziecięcych. To wszystko we mnie drzemało, bo jak byłem dzieckiem to fascynowali mnie rycerze i piraci - zaznaczył Stachurski. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.