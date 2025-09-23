Informacja o śmierci Diogo Joty zszokowała wielu. 28-letni piłkarz zginął w wypadku samochodowym w nocy z 2 na 3 lipca w prowincji Zamora w Hiszpanii. Na krótko przed odejściem zawodnik ożenił się z wieloletnią partnerką, z którą doczekał się trójki dzieci. Rute Cardoso postanowiła oddać hołd mężowi i pojawiła się w Paryżu, by wziąć udział w ważnej gali.

Diogo Jota upamiętniony przez żonę. Symboliczna obecność Rute Cardoso

Jota był zawodnikiem Liverpoolu F.C., a także grał w reprezentacji Portugalii. Na początku lipca doszło do tragicznego w skutkach wypadku, który miał miejsce na A-52 w regionie Zamora, w północno-zachodniej Hiszpanii. Jota miał prowadzić pojazd, a wraz z nim w aucie podróżował młodszy brat. Obaj zginęli na miejscu. Rute Cardoso, z którą piłkarz ożenił się na krótko przed śmiercią, długo milczała. Po trzech tygodniach opublikowała poruszający wpis na Instagramie. "Miesiąc od naszego 'póki śmierć nas nie rozłączy'. Na zawsze twoja" - napisała.

22 września Rute pojawiła się na gali rozdania Złotej Piłki w Theatre du Chatelet w Paryżu, co było symbolicznym gestem. W ten sposób upamiętniła ukochanego oraz jego brata. Cardoso zaprezentowała się na wydarzeniu w długiej, asymetrycznej sukni w białym kolorze. Stylizacja była wyszywana koralikami i została uzupełniona peleryną, która sięgała aż do ziemi.

Cristiano Ronaldo chce pomóc wdowie po Diogo Jocie

Po śmierci Joty Cristiano Ronaldo opublikował poruszający post. "To jest bez sensu. Przed chwilą byliśmy razem w drużynie narodowej, przed chwilą się ożeniłeś. Rodzinie, żonie i dzieciom składam kondolencje i życzę im wiele siły. Wiem, że zawsze będziesz z nimi. Spoczywaj w pokoju Diogo i Andre. Będziemy za wami tęsknić" - napisał na Instagramie. Choć sam Ronaldo nie pojawił się na pogrzebie kolegi z reprezentacji, postanowił wesprzeć najbliższych zmarłego. Jak przekazał portugalski portal Record, piłkarz miał osobiście skontaktować się z wdową po Jocie, by zaoferować jej pomoc. Sportowiec ma podobno chcieć ponieść koszty edukacji trójki dzieci kobiety, by mogły one w przyszłości uczęszczać do najlepszych szkół.