Ewa Pajor zachwyciła na gali Złotej Piłki. W takiej sukni brylowała na salonach

Ewa Pajor z pewnością długo nie zapomni tego wieczoru. 22 września oczy piłkarskiego świata skierowane były właśnie na nią. Zawodniczka FC Barcelony odebrała prestiżowe wyróżnienie na gali Złotej Piłki w Paryżu. Jednocześnie zachwyciła wyborem kreacji.

Ewa Pajor z prestiżowym wyróżnieniem. "Długo nawet nie marzyłam o takiej chwili"

Ewa Pajor jako pierwsza kobieta zdobyła trofeum im. Gerarda Mullera, przyznawane przez "France Football" na gali Złotej Piłki. Oznacza to, że została najbardziej skutecznym strzelcem ubiegłego sezonu. Podczas uroczystości Polka nie kryła swojego wzruszenia. Wspomniała o czasach swojego dzieciństwa w Polsce. - Jestem wzruszona i wdzięczna. Jako dziewczynka z małej wsi w Polsce, długo nawet nie marzyłam o takiej chwili. Chciałam przede wszystkim podziękować moim koleżankom z drużyny. To trofeum należy do nas wszystkich - powiedziała Ewa Pajor ze sceny. Warto wspomnieć, że napastniczka FC Barcelony ma za sobą fenomenalny sezon. Strzeliła łącznie aż 52 gole i dołożyła do tego 18 asyst. Dzięki temu teraz może cieszyć się z wyróżnienia, które kiedyś dwukrotnie zdobył Robert Lewandowski. Główne nagrody w plebiscycie Złotej Piłki, organizowanym przez magazyn "France Football", odebrali Francuz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony.

Pajor pojawiła się w czarnej sukni maxi z głębokim dekoltem

Zgromadzeni goście zwrócili uwagę na stylizację nagrodzonej zawodniczki. Ewa Pajor pojawiła się tego wieczoru w zachwycającej czarnej sukience maxi z głębokim dekoltem. Sukienka została też ozdobiona błyszczącymi kryształkami. Kapitanka polskiej reprezentacji postawiła też na włosy uczesane w koka i delikatny makijaż.

Ewa Pajor urodziła się 3 grudnia 1996 roku w Uniejowie, w województwie łódzkim. Rodzinny dom mieści się jednak w pobliskim Pęgowie. W miejscowości jest 14 domów i około 70 mieszkańców. W dzieciństwie zdolna sportsmenka nie spędzała czasu przed komputerem, bo go nie miała. Często pomagała w gospodarstwie, na przykład przy krowach. Dużo biegała i ciągle była w ruchu.