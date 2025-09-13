Marcin Gortat nie udziela się za często w telewizji śniadaniowej. 13 września okazał się wyjątkiem. Pokazał się nie tylko w sportowym wydaniu, ale wspomniał także, jak przygotowuje się do nowej roli, czyli roli ojca. O ciąży Żanety Gortat-Stanisławskiej dowiedzieliśmy się 28 sierpnia, kiedy sportowiec poinformował o tym na swoim Instagramie.

Marcin Gortat z prywatnym wyznaniem. Chodzi o rodzinę

"Cieszę się, że mogę poinformować, że wkrótce zostaniemy rodzicami" - oznajmił krótko koszykarz w sierpniu. W TVP2 dowiedzieliśmy się nieco więcej o nadchodzącej zmianie w życiu Gortata. Reporterka pasma porannego nie tylko zagrała ze sportowcem w kosza, ale i złożyła gratulacje z racji ciąży jego partnerki. Zapytała Gortata, jak czuje się z tym, że wkrótce zostanie ojcem. - Czuję się fenomenalnie. Myślę, że był to brakujący puzzel w mojej układance życiowej. Dziecko dla mnie jest jak rzucenie szóstki w Lotto - przekazał sportowiec na antenie. Wspomniał następnie o płci dziecka. - Cieszę się, że będzie syn - ujawnił. - Czekamy, przygotowujemy się. Trzeba kupić pieluchy i się przygotować - uzupełnił następnie. Jeszcze raz gratulujemy!

Marcin Gortat i jego związek z żoną. Co wiemy o wybrance sportowca?

Sportowiec wspominał w wywiadach, że wiele zawdzięcza ukochanej. Co ciekawe, poślubił ją w tajemnicy. - Nie wyobrażam sobie budować życia z kobietą z innego kraju. Musi to być kobieta, która rozumie naszą kulturę, rozumnie mnie jako Polaka - wspominał w jednym z dawnych wywiadów dla "Pytania na śniadanie". Zakochani zadebiutowali na czerwonym dywanie w 2020 roku na Gali Mistrzów Sportu. Wtedy sportowiec został zapytany o powiększenie rodziny. - To nie jest tak, że pstrykniemy sobie palcami i coś zadecydujemy. To jest decyzja, która musi być obopólna. Moja i mojej partnerki. Ale tak, myślimy o tym. Na razie spokojnie. Najbliższy czas pokaże - mówił dla Jastrząb Post. Żona Gortata jest zawziętą doktorką i przedsiębiorczynią. To ekspertka w branży beauty, właścicielka szkół kosmetycznych oraz prowadząca podcastu "Serum na Sukces".